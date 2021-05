Le masque et nous, c’est pour la vie?

Suisse

Les masques font partie de nos vies depuis plus d’une année. Et on en a ras le bol. Alors on a demandé à la Confédération et à ses experts quand en serons-nous enfin débarrassés.

Vous aussi vous en rêvez? De ce jour où l’on pourra vivre sans tissu sur le visage. Où l’on pourra respirer sans un filtre en papier sur le nez. Où l’on pourra flâner dans un commerce sans mettre un masque. Alors tentons de répondre à la question que tout le monde se pose: c’est pour quand?

On nous calme direct: «Il n’est pour l’heure pas possible de répondre à cette question. Seule certitude, le masque fera désormais davantage partie de nos vies»

On cherche à mieux comprendre et on appelle la professeure de marketing social Suzanne Suggs. Elle nous précise: «Les masques sont une intervention non pharmaceutique éprouvée (…). Ils devraient être recommandés jusqu'à ce que 70% à 80% de la population soient immunisées. On pourra alors parler d’immunité collective.» Donc, selon celle qui est aussi membre de la Task force de la Confédération, plus vite les gens seront vaccinés, plus vite le port du masque pourrait s'éloigner.

Confiant (mais seulement si aucun nouveau variant ne vient perturber le bon fonctionnement des vaccins), le boss de la société BioNtech assure que cette tant attendue immunité collective sera atteinte au plus tard à la fin du mois d’août.

L’homme est optimiste: fin mars, Heidi.news calculait qu’«on pourrait avoir de l’ordre de 50% de la population suisse vaccinée d’ici l’automne». Reste à savoir si l’on peut y ajouter les «20-25% de personnes ayant déjà eu l’infection, de manière à s’approcher de l’immunité collective». Cette question reste ouverte…

Ne vous réjouissez pas

Tout ça est bien beau. Car selon les experts contactés, même une fois cette immunité collective atteinte, le masque restera présent dans nos vies. Notamment:

En cas de contact avec des personnes vulnérables non vaccinées, que ce soit par choix ou non. «Certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner en raison de facteurs médicaux ou de santé, et nous avons le devoir civique de les protéger», relève Suzanne Suggs.

En cas de regroupement de personnes non vaccinées, car «dans cette situation, nous observons des poches d'infection comme avec n’importe quelles autres maladies infectieuses comme la rougeole», souligne-t-elle.

En clair, vous pouvez acheter encore quelques boites de masques…

