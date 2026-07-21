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110 000 signatures pour six mois de congé maternité en Suisse

110 000 signatures pour six mois de congé maternité en Suisse

Une pétition forte de 110 000 signatures réclame l'allongement du congé maternité en Suisse, de 14 semaines à 6 mois.
21.07.2026, 12:2421.07.2026, 12:24

Meilleure santé pour la mère et le bébé, lien affectif précoce plus fort, moins de stress pour les familles: les mères suisses doivent bénéficier de six mois de congé maternité, contre 14 semaines actuellement. Une pétition en ce sens, munie de plus de 110 000 signatures, a été déposée lundi à la Chancellerie fédérale.

Quatorze semaines de congé maternité ne représentent que 98 jours, «une période très courte à l'une des étapes les plus importantes de la vie d'un enfant», lit-on sur la page Internet de la pétition.

«A trois mois, un bébé dépend encore entièrement de sa mère. La proximité, l'allaitement, le lien affectif et la sécurité sont essentiels à un développement sain.»

Les pétitionnaires avancent également que la mère a elle aussi besoin de suffisamment de temps pour se remettre physiquement et psychologiquement après la grossesse et l'accouchement. Ils demandent aussi un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

Et de rappeler que dans d'autres pays européens, les congés parentaux sont nettement plus longs. Les signataires envisagent une Suisse «plus favorable aux familles» et «tournée vers l'avenir». (sda/ats)

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