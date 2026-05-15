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Ajoutez watson comme Sources préférées dans Google

Sources préférées de Google et watson
Certains lecteurs ont vu un pop-up s'afficher en ouvrant nos articles ces derniers jours.Image: watson

Vous pouvez soutenir watson gratuitement en deux clics

Média gratuit de qualité, watson a besoin de ses lecteurs autant que du bon vouloir des géants du numérique, comme Google. Avec l'option «sources préférées», vous soutenez les efforts de la rédaction.
15.05.2026, 11:5515.05.2026, 11:55

Google a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée «Sources préférées». Elle permet de choisir les médias que vous souhaitez voir apparaître plus souvent dans les résultats d’actualité du moteur de recherche. Voici comment ajouter watson en quelques secondes.

Pour nous aider 👇

Cliquez ici

A quoi sert l'option «Sources préférées» de Google?

Quand vous effectuez une recherche sur un sujet d’actualité, Google affiche souvent un encadré «A la une» avec plusieurs articles de presse. Grâce à la fonction «Sources préférées», vous pouvez indiquer au moteur de recherche quels médias vous consultez le plus volontiers. Les articles de ces sites pourront alors apparaître plus régulièrement dans vos résultats d’actualité.

Cela ne supprime heureusement pas les autres médias: Google continuera à afficher différentes sources. Mais cette option augmente la visibilité des titres que vous appréciez déjà et auxquels vous faites confiance.

Comment ajouter watson à vos «sources préférées»?

La méthode la plus rapide consiste à passer directement par la page de gestion des sources préférées de Google. Connectez-vous à votre compte Google, recherchez «watson.ch» puis cochez la case correspondante.

>> Ajouter watson.ch à vos sources préférées

Vous pouvez aussi le faire directement depuis une recherche Google:

  • recherchez un sujet d’actualité;
  • repérez le bloc «A la une»;
  • cliquez sur l’icône en forme d’étoile ou de dossier étoilé;
  • recherchez «watson» ou «watson.ch»;
  • cochez la source puis validez.
Sources préférées de Google et watson
Il suffit de cliquer sur le petit symbole à droite de «A la une».Image: watson

L’opération fonctionne aussi bien sur smartphone que sur ordinateur et ne prend que quelques secondes.

Pourquoi soutenir watson?

En ajoutant watson à vos sources préférées, vous facilitez l’accès à ses articles dans Google Actualités et les recherches d’information. C’est aussi une manière de soutenir un média suisse numérique qui mise sur l’actualité, les explications, les formats visuels et les sujets qui font réagir en Suisse et à l’international. Surtout, vous soutenez un média gratuit de qualité qui vous offre tous les jours de l'information, grâce à ses journalistes en Suisse et ses partenaires autour du monde.

Cette fonction ne remplace ni l’application, ni la consultation directe du site: elle permet simplement de retrouver plus facilement les contenus de watson dans Google. (hun)

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