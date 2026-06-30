La pluie interrompt le concert de Linkin Park à Zurich

Des averses ont perturbé la circulation en Suisse centrale. Un éboulement rocheux s'est notamment produit sur le col du Susten et la prestation du groupe de métal a été interrompue au stade du Letzigrund.

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Mardi soir, de fortes pluies ont causé des perturbations sur les routes et les voies ferrées en Suisse centrale. A Zurich, le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu.

Peu après 22h00, le canton d’Uri a annoncé sur l’application Alertswiss de la Confédération qu’un éboulement rocheux ou un glissement de terrain s’était produit sur le versant uranais du col du Susten, entre Gorezmettlen et le sommet du col. Il est recommandé d’éviter largement la zone concernée.

Dans le canton d'Uri, l'A2 a dû être fermée en début de soirée entre Bolzbach et Seedorf en raison d'inondations, selon les informations transmises par le TCS sur son site web.

Dans le canton d'Obwald, un orage a interrompu le trafic ferroviaire sur les lignes IR et S5 entre Alpnach Dorf et Alpnachstad. C'est ce qu'indiquaient les informations sur le trafic ferroviaire des CFF. Il n'y a actuellement aucun moyen de se déplacer entre ces deux localités, précisait le communiqué. La durée de l'interruption est indéterminée.

Orages au-dessus des Alpes

Les services météorologiques avaient annoncé des orages en montagne pour la soirée. Le radar des précipitations de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse montrait mardi sur Internet que des orages éclataient notamment au-dessus des Alpes mardi soir.

À Zurich, le concert du groupe de rock Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu en raison de fortes pluies. Après une interruption d'environ 50 minutes, le groupe américain est remonté sur scène et a poursuivi sa prestation. (ag/ats)