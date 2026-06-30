averses modérées21°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

La pluie interrompt le concert de Linkin Park à Zurich

La pluie interrompt le concert de Linkin Park à Zurich

Des averses ont perturbé la circulation en Suisse centrale. Un éboulement rocheux s'est notamment produit sur le col du Susten et la prestation du groupe de métal a été interrompue au stade du Letzigrund.
30.06.2026, 23:0330.06.2026, 23:03

Mardi soir, de fortes pluies ont causé des perturbations sur les routes et les voies ferrées en Suisse centrale. A Zurich, le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu.

Peu après 22h00, le canton d’Uri a annoncé sur l’application Alertswiss de la Confédération qu’un éboulement rocheux ou un glissement de terrain s’était produit sur le versant uranais du col du Susten, entre Gorezmettlen et le sommet du col. Il est recommandé d’éviter largement la zone concernée.

Dans le canton d'Uri, l'A2 a dû être fermée en début de soirée entre Bolzbach et Seedorf en raison d'inondations, selon les informations transmises par le TCS sur son site web.

La foudre frappe un parc d'attractions et fait plusieurs blessés

Dans le canton d'Obwald, un orage a interrompu le trafic ferroviaire sur les lignes IR et S5 entre Alpnach Dorf et Alpnachstad. C'est ce qu'indiquaient les informations sur le trafic ferroviaire des CFF. Il n'y a actuellement aucun moyen de se déplacer entre ces deux localités, précisait le communiqué. La durée de l'interruption est indéterminée.

Orages au-dessus des Alpes

Les services météorologiques avaient annoncé des orages en montagne pour la soirée. Le radar des précipitations de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse montrait mardi sur Internet que des orages éclataient notamment au-dessus des Alpes mardi soir.

À Zurich, le concert du groupe de rock Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu en raison de fortes pluies. Après une interruption d'environ 50 minutes, le groupe américain est remonté sur scène et a poursuivi sa prestation. (ag/ats)

Plus d'articles sur la météo
Voici où il a fait le plus chaud cet été en Suisse romande
Voici où il a fait le plus chaud cet été en Suisse romande
La Niña revient et voici son impact sur la météo
La Niña revient et voici son impact sur la météo
L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle
1
L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle
de Alyssa Garcia
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Le Tessin s'attend à des coulées de boue et ferme des routes
Le Tessin s'attend à des coulées de boue et ferme des routes
Ça roille, alors voici 19 jolies photos prises sous la pluie
Ça roille, alors voici 19 jolies photos prises sous la pluie
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
En France, on se bat pour les climatiseurs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vaud: ce député n'a pas aimé les manières expéditives du Parlement
La réforme sur l'affichage publicitaire a été refusée la semaine dernière par le Grand Conseil vaudois. Un député écologiste juge néanmoins «très problématique» la manière dont le deuxième débat a été expédié. Il songe à saisir la justice.
Le Conseil d'Etat avait soumis la réforme sur l'affichage publicitaire au Parlement. Celle-ci devait répondre à une motion de David Raedler (Vert-e-s), acceptée en mars 2023. Le texte modifie de facto la loi sur les procédés de réclame (LPR), datant de 1988 et qui contraignait notamment les communes à octroyer un emplacement pour l'affichage publicitaire si elles en recevaient la demande du Canton.
L’article