Le niveau du Rhône a baissé et les trains circulent à nouveau

Après une nuit marquée par une interruption du trafic ferroviaire en raison d'un risque de crue, les trains circulent de nouveau entre Riddes et Ardon dès 8 heures ce matin.

Le niveau du Rhône a diminué tôt samedi matin. Photo : une vue aérienne du Rhône en crue vendredi à Fully (VS). Keystone

Le niveau d'eau du Rhône a baissé pendant la nuit. Le trafic ferroviaire entre Riddes et Ardon a bien repris à 8 heures, ont précisé les CFF à Keystone-ATS.

La ligne ferroviaire Lausanne-Brigue a dû être interrompue vendredi soir en raison d'un risque de crue dans le Bas-Valais. Le niveau du Rhône en aval du pont ferroviaire de Riddes avait atteint une hauteur critique.

Le trafic ferroviaire a ainsi été suspendu à 22h20 entre Riddes et Ardon par mesure de sécurité. Les trains Interregio ont aussi été supprimés entre Martigny et Sion ainsi que les régionaux entre Riddes et Ardon. Des bus ont pris partiellement le relais.

Les CFF ont lancé un liveticker pour les voyageurs avec des mises à jour en continu. (dal/ats)