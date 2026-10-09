Les premiers flocons sont tombés en Suisse (et c’est beau)

Le soleil fait un retour éclair ce vendredi, en attendant un début de semaine radieux. Pendant ce temps, les sommets ont revêtu leur premier manteau blanc.

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Après le passage d’un front froid et de la pluie qui l’accompagnait, la Suisse profite d’un court répit. Une brève accalmie anticyclonique nous offre en effet un vendredi sec, qui donne un petit avant-goût du début de semaine. Le soleil s’imposera largement en plaine, et les nuages se retireront également dans les Alpes. Ce répit sera toutefois de courte durée: dès l’après-midi, un nouveau front s’approchera de la Suisse, qu’il traversera dans la nuit de vendredi à samedi, indique MétéoSuisse.

Le fait marquant de ces derniers jours s’est toutefois joué en altitude. Hier, la limite des chutes de neige serait descendue jusqu’à 1800 mètres, saupoudrant de blanc les sommets pour la première fois de la saison. Ce manteau blanc ne devrait pas s’épaissir dans l’immédiat: la limite des chutes de neige est attendue autour de 2200 mètres vendredi, puis de 2300 mètres samedi.

Week-end en dents de scie

Le week-end s’annonce changeant. Samedi sera à nouveau pluvieux: un front froid venu du nord-ouest apportera quelques averses en matinée, avant un retour au sec dans l’après-midi. Les nuages, eux, prendront leur temps et ne se dissiperont que très lentement.

Dimanche, le beau temps regagnera peu à peu le Plateau par l’ouest, avant un début de semaine ensoleillé. Seuls quelques bancs de brouillard viendront réduire la visibilité en matinée. Lundi, le thermomètre devrait grimper jusqu’à 17 degrés en plaine et 20 degrés au Tessin, un temps idéal pour une randonnée automnale. Ceux qui prévoient de partir en montagne feront toutefois bien de se renseigner au préalable sur l’enneigement.