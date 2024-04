Le week-end pascal a été très arrosé au Tessin

Certaines régions du Tessin ont été arrosées de plus de 200 litres de précipitations par mètre carré durant le week-end pascal. Il est parfois tombé plus de pluie ou de neige que la moyenne du mois de mars.

Keystone

La station de mesure de Mosogno (TI), dans le Val Onsernone, a enregistré la valeur la plus élevée avec 255 litres par mètre carré, a annoncé lundi MeteoNews. En moyenne pluriannuelle, il tombe de 100 à 140 litres au mois de mars dans le nord du Tessin.

Les 159 litres mesurés à Locarno-Monti dépassent aussi nettement la norme du mois de mars, qui est de 96 litres.

Certaines parties du Valais et du canton d'Uri ont également reçu beaucoup de pluie. Ainsi, à Simplon-Dorf (VS), 152 millimètres de pluie ont été mesurés entre vendredi et le lundi de Pâques, ce qui correspond à 152 litres de précipitations par mètre carré. Sur la Göscheneralp (UR), il est tombé 136 millimètres et de litres.

Malgré cette abondance de pluie ou de neige, la carte des dangers naturels de la Confédération mentionnait lundi matin un risque d'inondation seulement modéré pour le nord du Tessin et la région du Simplon. (ats/vz)