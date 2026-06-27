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La Suisse étouffe après une nouvelle nuit tropicale

La Suisse étouffe après une nouvelle nuit tropicale

Le mercure n’est pas descendu sous les 28,3 degrés à St. Chrischona, près de Bâle, dans la nuit de vendredi à samedi.
27.06.2026, 14:2727.06.2026, 14:27
Nuit tropicale en Suisse et canicule en 2023
MétéoSuisse a relevé une nuit tropicale dans la moitié de ses stations, alors que la vague de chaleur doit culminer samedi.Image: Shutterstock

La Suisse a subi une nouvelle nuit tropicale de vendredi à samedi. La station de St. Chrischona (BS), près de Bâle, a enregistré la température nocturne la plus haute: le mercure n'y est pas descendu en dessous de 28,3 degrés.

A Uetliberg (ZH) et Lugano (TI), le thermomètre a affiché plus de 25 degrés durant toute la nuit, selon les données de MétéoSuisse. L'Office fédéral de météorologie a mesuré une nuit tropicale dans 76 de ses 152 stations. Selon les prévisions de MétéoSuisse, la vague de chaleur devrait atteindre son pic aujourd'hui.

Jusqu’au début du XXIe siècle, il n'y avait pratiquement pas de nuits tropicales en Suisse, selon MétéoSuisse. Elles ne se produisaient que de temps à autre au Tessin. La température augmentant en raison du changement climatique, on observe aujourd’hui presque chaque année des nuits tropicales isolées en plaine dans toute la Suisse. (dal/ats)

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