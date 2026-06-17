A partir de ce mercredi et pour une bonne semaine, la chaleur sera intense. Les activités en plein air sont déconseillées. Image: keystone

La canicule qui menace la Suisse est «extrêmement inhabituelle»

Dès ce mercredi, les températures vont nettement grimper en Suisse. Un météorologue explique ce qui nous attend et prévient que de nouveaux records pourraient être battus.

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Après un mardi relativement tempéré, la Suisse entre, ce mercredi, dans une canicule. Dans l'ensemble des régions de plaine, les températures maximales atteindront ou dépasseront les 30°C. Si quelques nuages sont encore attendus mercredi par endroits, le soleil brillera sans interruption dès jeudi.



La chaleur s'intensifiera ensuite progressivement et pourrait conduire à de nouveaux records pour un mois de juin, voire à des records absolus. Roger Perret, de MeteoNews, nous prévient:

«Ce qui nous attend est absolument historique et inédit»

Selon les prévisions actuelles, les températures maximales atteindront de 32°C à 34°C vendredi, de 33°C à 36°C samedi, puis de 34°C à 38°C lundi. «Certains modèles extrêmes évoquent même 40°C, mais cela reste très improbable», nous précise le météorologue. Les températures les plus élevées sont attendues à Bâle. Mais d'autres localités verront le mercure grimper. Genève, par exemple, pourrait atteindre les 38°C ce lundi 22 juin, Sion 36°C et Lausanne 34°C.

Les prévisions pour ces prochains jours. Image: capture d'écran 2026

Jusqu'à dimanche, les températures nocturnes redescendront encore sous les 20°C dans de nombreuses régions. Mais les premières nuits tropicales devraient apparaître au début de la semaine prochaine. Dans la nuit de lundi à mardi, le thermomètre ne devrait ainsi pas descendre sous les 23°C à Bâle.

Ces records de chaleur devraient être battus

Ce week-end, la chaleur montera d'un cran. Image: keystone

Les journées les plus chaudes sont actuellement prévues pour dimanche et le début de la semaine prochaine. Si de nouveaux records semblent «très probables», Roger Perret appelle toutefois à la prudence:

«Il est encore un peu tôt pour annoncer des températures précises à une échéance aussi lointaine. Un écart d'un ou deux degrés suffit pour que les records tiennent toujours.»

Selon MeteoNews, les records de température pour un mois de juin sont les suivants dans les différentes régions:

Bâle (Binningen): 36,9°C (27 juin 1947)

Bâle (Binningen): 36,9°C (27 juin 1947) Genève: 36,4°C (30 juin 1950)

Coire: 36,0°C (23 juin 2003)

Zurich (aéroport): 35,9°C (23 juin 2003)

Lucerne: 34,8°C (27 juin 2019)

Lugano: 34,8°C (27 juin 2019)

Berne: 34,4°C (27 juin 2019)

Saint-Gall: 31,4°C (30 juin 2019)

Selon les données de MétéoSuisse, le record absolu de température pour la Suisse a été enregistré à Genève le 7 juillet 2015, avec 39,7°C. Ce record pourrait lui aussi être menacé au début de la semaine prochaine. «Nous serons probablement très proches d'un record absolu», estime Roger Perret.

Un mois de juin jusqu'ici dans la norme

Jusqu'à présent, la Suisse a connu un mois de juin plutôt frais, mais globalement conforme aux normales saisonnières. «A l'échelle du pays, les températures de la première moitié de juin se situent presque exactement dans la norme», écrit MeteoNews. Au cours des deux premières semaines, l'écart par rapport à la moyenne de la période 1991-2020 n'a été que de -0,2°C.

La sécheresse est déjà marquée sur la quasi totalité du territoire. Image: capture d'écran météosuisse

Côté précipitations, le mois de juin est jusqu'ici trop sec. Seul le sud-est de la Suisse, c'est-à-dire les Grisons et le Tessin, a enregistré des pluies supérieures à la moyenne. A l'échelle du pays, le déficit atteint près de 15%. «La sécheresse va de nouveau s'accentuer au cours des prochains jours», prévient Roger Perret.

L'activité orageuse est elle aussi restée relativement modérée. Si plus de 1500 éclairs ont déjà été recensés dans le canton de Berne, un peu plus de 10 000 éclairs seulement ont été enregistrés dans toute la Suisse. «Ce chiffre reste nettement inférieur à la moyenne à long terme. Lors d'un mois de juin particulièrement orageux, on peut dépasser les 200 000 éclairs», indique le service météorologique.

Avec la chaleur viennent les orages en Suisse

Un orage d'été, ici en 2023 à Zurich. Image: keystone

Ce total devrait toutefois augmenter sensiblement durant la seconde moitié du mois, car la vague de chaleur favorisera aussi le développement d'orages. «Vendredi, durant la deuxième partie de la journée, des averses et des orages parfois violents sont attendus sur une grande partie du pays, en provenance du Jura et des Alpes», écrit MeteoNews dans ses dernières prévisions.

Au cours du week-end, les cellules orageuses devraient ensuite se limiter à l'espace alpin. En plaine, le temps restera généralement sec et très chaud. «Pour l'instant, aucune fin de la vague de chaleur n'est en vue», souligne Roger Perret. Certains modèles envisagent un léger recul des températures dans la seconde moitié de la semaine prochaine, tandis que d'autres prévoient une vague de chaleur qui pourrait se prolonger jusqu'à la semaine suivante.

Un puissant anticyclone en cause

«Il est extrêmement inhabituel que la Suisse connaisse des températures aussi élevées aussi tôt dans l'été et pendant une période aussi longue», explique Roger Perret. Ce type de situation météorologique devrait toutefois devenir de plus en plus fréquent à l'avenir. La vague de chaleur actuelle est liée à une dorsale anticyclonique, également appelée blocage en oméga.

Dans cette configuration, les masses d'air chaud restent piégées au-dessus de la région. «L'air plus frais est dévié sur les côtés et ne parvient plus jusqu'en Europe centrale», nous raconte le météorologue. Le temps demeure ainsi stable pendant une période prolongée.

Sous l'effet d'un anticyclone, les températures augmentent jour après jour jusqu'à provoquer une canicule. «Le même phénomène peut aussi se produire avec une situation de basse pression. Dans ce cas, nous restons plusieurs jours sous la pluie», précise le météorologue. Qu'il s'agisse de chaleur ou de pluie, ces situations météorologiques stables qui persistent plusieurs jours, voire plus d'une semaine, deviennent de plus en plus fréquentes en Europe centrale sous l'effet du changement climatique. (adapt. hun)