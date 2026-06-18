Le réchauffement des rivières stresse les poissons et peut leur être fatal. Image: shutterstock/watson

Ce système d'alerte protège les poissons des canicules

Une équipe de chercheurs a mis au point un outil qui prédit les températures des rivières et permet d'adopter des mesures préventives.

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Les poissons de rivière sont très sensibles aux vagues de chaleur. L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) a développé un outil qui permet d'anticiper trois semaines à l'avance quand les poissons seront menacés par la canicule.

Ce système d'alerte couvre plus de 50 sites en Suisse. Les prévisions, mises à jour deux fois par semaine, sont accessibles en ligne sur le site drought.ch, indique jeudi le WSL dans un communiqué. L'outil sert à faciliter la gestion proactive des écosystèmes fluviaux et la protection des poissons.

Les prévisions sont basées sur trois paramètres, à savoir les prévisions sur la température de l'eau, la physiologie des poissons et la répartition des espèces. Il faut savoir que chaque espèce de poisson résiste plus ou moins bien à une hausse de la température de l'eau. Des informations ont été collectées pour 39 espèces.

Les scientifiques du WSL ont combiné ces données pour entraîner leur système d'alerte canicule. Ryan Padron Flasher, chercheur impliqué dans le projet, explique:

«L'instrument utilise les dernières observations de la température de l'eau et les prévisions météorologiques pour prédire les températures des rivières»

Les poissons des rivières sont particulièrement menacés par les vagues de chaleur. Animaux à sang froid, leur température corporelle dépend entièrement de leur environnement. Lorsque l'eau se réchauffe, ils sont sujets à un stress thermique, les réactions chimiques dans leurs cellules se modifient.

Plus la température de l'eau s'élève, moins les poissons arrivent à nager. A un moment, ils ne parviennent plus à échapper à des conditions dangereuses. Les espèces exogènes présentent une tolérance thermique supérieure de 1,4 degré en moyenne à celle des espèces de poissons indigènes. (ats/tam)