assez ensoleillé30°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

MétéoSuisse lance une alerte aux violents orages

ACHTUNG EDITOREN: DAS BILD IST EINE DIGITAL ERRECHNETE MEHRFACHBELICHTUNG AUS MEHREREN EINZELBILDERN MIT GLEICH BLEIBENDEM AUSSCHNITT. ES ZEIGT EINEN ZEITRAUM VON ETWA 15 MINUTEN --- Ein Gewitter mit ...
Risques de foudre mercredi en Suisse (image d'archives) Image: KEYSTONE

MétéoSuisse lance une alerte aux violents orages

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie s'attend à des intempéries mercredi. Mais probablement pas en Suisse romande.
14.07.2026, 13:4914.07.2026, 13:49

Même s'ils se sont faits rares jusqu'ici, de violents orages sont attendus mercredi à partir de midi dans une grande partie de la Suisse alémanique. La Confédération a émis une alerte préliminaire aux orages de niveau 3 sur 4.

En revanche, le danger est nul ou quasi nul en Suisse romande, en Valais, au Tessin et en Engadine, comme l'indique mardi la carte des risques de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

Voici pourquoi la Suisse est privée d'orages

Le niveau de danger 3 signifie que des rafales de vent pouvant atteindre 120 km/h pourraient casser des branches et renverser des arbres. Des pluies torrentielles de 30 à 50 millimètres par heure présentent un risque d’inondations et peuvent provoquer des glissements de terrain sur les pentes raides.

Il existe par ailleurs des risques de foudre et de dégâts causés par la grêle.

Eviter les plans d’eau et les sommets

MétéoSuisse recommande de sécuriser les objets se trouvant à l’extérieur et, lors d’activités en plein air, de prévoir des abris et des itinéraires alternatifs. Il convient d’éviter les plans d’eau, les sommets montagneux, les pylônes ainsi que les espaces ouverts tels que les champs en raison du risque de foudre.

MétéoSuisse avertit que, si on est surpris par la foudre en terrain découvert, il faut s'accroupir en serrant les pieds l'un contre l'autre et toucher le sol le moins possible. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
de Michael Graber
Faux rabais: Aldi s&#039;attire les foudres des autorités suisses
Faux rabais: Aldi s'attire les foudres des autorités suisses
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
3
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
L&#039;armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
L'armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
Thèmes
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le débat caché derrière le carton rouge d’Embolo
L’expulsion de Breel Embolo a fait basculer le quart de finale entre la Nati et l'Argentine. La procédure utilisée provoque une vive bataille réglementaire.
Au final, c'est cette décision qui a fait basculer le quart de finale entre la Suisse et l'Argentine: le deuxième carton jaune infligé à Breel Embolo. A la 72e minute, l'attaquant suisse a été expulsé pour simulation. Sur ce point, tout le monde est d'accord: il s'agissait bien d'une tentative de tromper l'arbitre.
L’article