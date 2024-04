Genève au mois d'août? Non, Genève le 14 avril 2024. Image: KEYSTONE

Vous avez profité de la chaleur? Voici le froid et la neige dès lundi

Ce dimanche, la Suisse romande a été le théâtre d'une pluie de record de chaleur, notamment à Genève ou Payerne. Hélas (pour le moral), il faut se préparer à une chute brutale et «durable» des températures la semaine prochaine.

Plus de «Suisse»

Les Suisses ont dégainé les shorts, les barbecues et les premiers coups de soleil ce week-end. D'autres ont probablement réalisé qu'ils n'avaient pas lavé leurs fenêtres depuis six mois. Ménage de printemps accéléré? Oui et on peut tout à fait le comprendre, puisqu'il a fait jusqu'à 28,6 degrés, à Sion, ce samedi. Un record pour un mois d'avril. Sans surprise, il n'y a pas que les Valaisans qui ont transpiré comme jamais. Selon MétéoSuisse, les records de température pour un mois d'avril ont été par exemple de «27,7 degrés à Genève et 25,4 à Nyon».

Et dimanche, alors? Vous l'aurez deviné, le thermomètre a fait des siennes un peu partout en Suisse romande:

«Ce dimanche, plusieurs records de chaleur pour un mois d'avril ont été battus en Suisse. Nous pouvons citer Genève, Nyon, Payerne, Evolène, Bullet/La Frétaz et Montana en Suisse romande. Notons aussi que Neuchâtel, Fribourg et Château-d'Oex ont égalé leurs précédents records» MétéoSuisse, sur la plateforme X.

Mais, attention, ne rangez pas trop vite vos impers et vos écharpes, parce que cette explosion de chaleur aura été de très courte durée. Dès «la nuit de dimanche à lundi, puis celle de lundi à mardi, des perturbations feront progressivement baisser les températures», nous prévient le blog de MétéoSuisse. Si on entre plus en profondeur dans les prévisions, ça fait très mal.

«Nous devrions nous retrouver au plus froid de la masse d'air entre mercredi et jeudi, les maxima peinant à dépasser les 10 degrés, soit une baisse de plus de 17 degrés par rapport à dimanche» Le blog de MétéoSuisse

Comme pour enfoncer le clou (pourtant pas inhabituel en avril), MétéoSuisse brandit la menace de chutes de neige, avec une limite qui «pourrait s'abaisser temporairement à 600 mètres, peut-être plus bas en cas de fortes précipitations».

Et donc? «Cela signifie que la neige pourrait tenir au sol au-dessus de 800m environ»

Et, là vous vous dites que la semaine dernière, ce fut le même cinéma. Et vous avez raison. Même MétéoSuisse a ironisé sur cette «période yo-yo» en termes de température: «Le blog de ce jour pourrait quasiment être un copier-coller de celui de samedi passé, tant la situation est similaire», nous racontent-ils sur le site.

Quand on vous dit qu'il y a des mois où on ne doit pas se découvrir d'un fil.

(fv)