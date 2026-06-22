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Le niveau de danger canicule relevé dans plusieurs régions romandes

Ein Junge fischt beim Bootssteg, waehrend dem sich Badende im Greifensee abkuehlen, fotografiert am Sonntag, 21. Juni 2026 in Uster. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Keystone

Le niveau de danger canicule relevé dans plusieurs régions romandes

Dans plusieurs régions romandes, le danger de canicule est désormais qualifié de «fort», indique MétéoSuisse. Aucun refroidissement n'est prévu au cours des trois prochains jours.
22.06.2026, 13:3022.06.2026, 13:37

Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse romande lundi dès midi. Celles des Trois-Lacs, de la Plaine de l'Orbe, du Valais central et de l'Arc lémanique passent d'un danger marqué à un fort danger, indique MétéoSuisse.

Les régions d'Estavayer, Cudrefin (FR), Nidau, Anet (BE), de la Plaine de l'Orbe, la région lémanique et le Valais central passent au niveau 4 de lundi à midi jusqu'à samedi à 20h00. Elles rejoignent ainsi le nord-ouest de la Suisse (la région bâloise et la vallée de Delémont), déjà à ce niveau depuis dimanche.

Le danger canicule est fort dans de nombreuses régions de Suisse.
Le danger canicule est fort (en rouge) dans plusieurs régions de Suisse.Image: MétéoSuisse

Le fort danger signifie, selon MétéoSuisse, que pendant au moins trois jours consécutifs, il n'y aura pas de refroidissement significatif, même pendant la nuit. Durant cette vague de chaleur, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

A 13h00 mardi, il faisait déjà 32,1 degrés à Sion, 31,3 à Genève ou 31 à Neuchâtel. A Delémont, il faisait même 33 degrés à la même heure, selon MétéoSuisse. (ats)

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