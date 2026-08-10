Cet influenceur suisse veut manger un balai: «ne faites pas ça chez vous»

L’influenceur suisse Aditotoro veut manger un balai en l’espace d’une semaine. Voici pourquoi cette idée est dangereuse. capture d'écran: tiktok

L’influenceur suisse Aditotoro s’est lancé un défi pour le moins indigeste: avaler un balai entier en l'espace d'une seule semaine. Une expérience qui mijote dans son esprit depuis un mois et qui n'a pas manqué d'interpeller les professionnels de la santé.

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«Surtout, ne faites pas ça chez vous!», avertit Aditotoro à ses abonnés dans une vidéo TikTok. Si l’influenceur et podcasteur suisse, de son vrai nom Adrian Vogt, lance cette mise en garde, c’est parce qu’il s’est mis en tête de manger un balai. Il compte faire suivre cette expérience à sa communauté sur les réseaux sociaux.

L’idée lui est venue de la célèbre expression allemande «Ich fress’ einen Besen», littéralement «Je mange un balai», utilisée pour exprimer une très forte incrédulité. Le jeune homme de 27 ans, qui cumule près de 3 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram, veut désormais la prendre au pied de la lettre. Il affirme s’être préparé pendant un mois à cette expérience. Il compte maintenant avaler l’intégralité du balai en l’espace d’une semaine.

Vidéo: watson

Pour son expérience, l’influenceur a acheté un balai naturel composé d’un manche en bois et d’une tête en paille. Mais pas question de le grignoter tel quel: il a réduit le manche en une fine farine de bois, qu’il mélange désormais à ses repas. S'il a déjà utilisé cette poudre pour préparer un gâteau au chocolat., il prévoit ensuite de partager le menu complet sur sa chaîne YouTube.

Reste encore à savoir comment il compte manger l’intégralité de la tête du balai en paille. Aditotoro n’est toutefois pas le premier à avoir une telle idée. Il y a quelques années déjà, l’influenceur Plankton avait mangé des plats contenant de la poudre de balai.

Un expert met en garde

Le Suisse récoltera très probablement son lot de clics, mais l’expérience pourrait avoir des conséquences nettement moins réjouissantes pour sa santé. Le médecin nutritionniste Dr Matthias Riedl met fermement en garde contre cette expérience auprès de Bild.

«Les matériaux indigestes d’un balai peuvent provoquer une occlusion intestinale mortelle» Dr Matthias Riedl

Et si le bois n’est pas moulu assez finement, des échardes peuvent provoquer de graves lésions internes. Il existe également un risque d’étouffement. A l’inverse, si le bois est réduit en particules trop fines, il peut provoquer une intoxication.

Des voix critiques se font également entendre sous les vidéos du Suisse: «S’il te plaît, fais attention à toi», peut-on lire dans un commentaire. D’autres trouvent, en revanche, l’expérience amusante.

Moralité de l'histoire? Certaines expressions de langague mériteraient vraiment, vraiment, de rester au sens figuré.

(traduit et adapté par mbr)

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