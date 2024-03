Il a fait près de 20 degrés mercredi en Suisse, mais pas partout

Pas loin de 20 degrés en Suisse pour ce premier jour de printemps. Keystone

Même si le soleil et des températures douces ont été au menu de ce premier jour du printemps, le temps sera plus couvert et froid dès ce week-end.

Le début astronomique du printemps n'a pas atteint partout le seuil des 20 degrés mercredi. A Bâle, l'office météorologique MétéoSuisse a mesuré 19,3 degrés, alors que le service météorologique Meteonews a indiqué 22,8 degrés pour Riehen BS:

A Cazis (GR) , l'agence a enregistré 21 degrés , assez loin du record de 24,7 degrés à Coire le 18 mars 2004;

, l'agence a enregistré , assez loin du record de 24,7 degrés à Coire le 18 mars 2004; Le premier jour à 20 degrés est lui tombé en 2023 à Delémont (JU) le 1er janvier.

Selon MétéoSuisse, les températures actuelles au nord des Alpes se situent dans la norme. Mercredi, il a fait entre 16 et 18 degrés sur le Plateau, ce qui correspond également aux températures au sud des Alpes.

Selon les prévisions météorologiques, les températures devraient approcher à nouveau la barre des 20 degrés, avant une petite baisse dès vendredi. (ats/jch)