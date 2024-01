Il écope de 13 ans de prison pour le meurtre d'un Suisse

L'accusé, à droite, a avoué son crime lors d'une audience sans toutefois en expliquer le motif. Keystone

Les faits remontent au mois de juin et selon l'acte d'accusation, le meurtrier a frappé la victime à la tête avec une bûche. L'homme avait déjà été condamné pour un autre meurtre en 2005.

Un Letton de 39 ans a été condamné jeudi à 13 ans de prison pour avoir tué un Suisse de 31 ans dans un camping à Jestetten (Allemagne) en juin dernier. Il a été reconnu coupable de meurtre par le tribunal de Waldshut (D).

«Nous serions arrivés à la même conclusion même sans les aveux de l'accusé mardi», a déclaré le juge en annonçant le verdict. Sur la base des preuves, il n'y avait aucun doute. De l'ADN du prévenu a notamment été retrouvé sur la bûche qui a servi à tuer le Suisse.

L'accusé a avoué son crime lors d'une audience sans toutefois en expliquer le motif. La procureure avait requis 14 ans de prison et la défense avait plaidé pour une peine de 11 ans et demi de réclusion.

Il demande pardon

Durant l'audience de mardi, l'avocat de la défense a lu une déclaration de son client dans laquelle il avoue les faits. «Je regrette cet acte et je ne peux plus me l'expliquer aujourd'hui». Le Letton a demandé pardon aux proches de la victime et il a ajouté qu'il peut comprendre qu'ils ne lui pardonnent pas.

Le motif du crime n'est pas clair. Selon l'accusation, tout porte à croire que l'accusé a agi pour des raisons financières. Il aurait demandé plusieurs fois de l'argent à sa compagne en Lettonie. Elle ne lui aurait envoyé que 5 euros.

Pour la défense, une dispute a très probablement éclaté entre l'accusé et la victime. L'avocat a demandé que les aveux, même s'ils sont intervenus tardivement, soient pris en compte dans la détermination de la peine.

Un précédent meurtre

Le Suisse, qui habitait le canton de St-Gall, faisait du camping sauvage sur les rives du Rhin à Jestetten, près de la frontière suisse. Le lieu du crime se situe à environ 400 mètres en aval du pont qui relie Rheinau (ZH) à Jestetten.

Le corps de la victime a été retrouvé le 9 juin. Le Letton a été arrêté environ deux semaines plus tard à Lottstetten (D), commune voisine de Jestetten. L'homme a des antécédents judiciaires. Il a été condamné pour meurtre en Lettonie en 2005. Il est sorti de prison en 2015. (sda/ats)