Une pétition est lancée afin que la Migros ne soit plus liée à la corruption

Lundi, plusieurs ONG ont demandé à ce que le groupe suisse ne collabore plus avec la société pétrolière azerbaïdjanaise Socar. Il est reproché à cette dernière sa participation à un régime où les droits fondamentaux ne sont pas respectés.

Une douzaine d'ONG et de politiciens issus de la gauche et du Centre ont lancé lundi une pétition demandant à la Migros de mettre fin à sa collaboration avec la société pétrolière Socar. Plusieurs dizaines de stations d'essence Migrolino sont exploitées par le groupe azerbaïdjanais.

Une station-service Socar sur l'aire d'autoroute A-2 d'Erstfeld, le samedi 5 mars 2022 à Erstfeld dans le canton d'Uri. Image: sda

La coopération entre Migros et Socar est en contradiction avec la stratégie du groupe suisse, en particulier son engagement sociétal et ses valeurs, déclarent les pétitionnaires dans un communiqué diffusé lundi.

Socar est à 100% une entreprise de l'Etat azerbaïdjanais, qui réalise 77% de son chiffre d'affaires en Suisse, affirment-ils. Ses activités en Suisse favorisent et financent l'un des régimes les plus répressifs et corrompus au monde, ajoutent-ils.

«Il devrait en fait aller de soi que les droits de l'homme sont plus importants pour Migros que le profit», déclare la conseillère aux Etats (Verts/GE) Lisa Mazzone, citée dans le communiqué. La pétition est notamment soutenue par le parti socialiste, les Verts, Attac suisse et l'association Suisse-Arménie. (ats/mndl)