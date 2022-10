Une branche de Migros change de nom pour ne plus être associée au porno

Le nom SportXX aurait une «connotation négative.» Pour remédier à cela, la filiale du groupe Migros a décidé de tout simplement... changer de nom. Explications.

Le magasin SportXX, c'est fini! Enfin, presque: la filiale Migros change de nom, en décidant de faire tomber... un X. La raison? Une enquête auprès des clients du magasin spécialisé a conclu «que le double X avait une connotation plutôt négative et ne correspondait pas à l'aspect qualitatif» des produits vendus par SportXX, explique le média Handelszeitung, qui cite les propos de la PDG de SportXX, Ophélie Döbler.

Pourquoi changent-ils de nom?

Mais la raison officieuse évoquée serait tout autre: le double X aurait une connotation sexuelle dont souhaite se débarrasser le groupe Migros. C'est en tout cas ce que suggère le journal alémanique, à l'origine de l'enquête réalisée auprès de consommateurs.

La filiale opère donc un virage a 180 degrés et mise sur de nouveaux produits pour accompagner cette tout fraîche identité. Place donc à la santé physique, mais aussi mentale dans les rayons de SportX. Les assortiments et produits proposés seront donc renfloués, et voici ces nouveautés:

Des oreillers.

Des appareils de massage.

Des vitamines.

Du thé.

Ces produits viendront compléter la gamme de produits et équipements sportifs déjà proposée par SportX(X). Pour l'heure, aucune date officielle n'a été annoncée pour ce changement de nom. Seule certitude, les nouveaux produits seront d'abord testés dans deux filiales. (sia)