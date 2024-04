Migros va vendre des hamburgers à base de déchets de bière



La brasserie suisse Chopfab s'est associée à une start-up pour produire des burgers végétaliens, de l'émincé et de la viande hachée. Ces alternatives à la viande sont fabriquées à partir de sous-produits de bière.

Manuel Fasol / ch media

Plus de «Suisse»

Il s'agit d'une «technologie innovante d'upcycling» qui permet de produire la «prochaine génération d'alternatives à la viande». Voilà la promesse du brasseur de Winterthour Chopfab et de la start-up argovienne Circular Food Solutions.

Leurs substituts de viande seront commercialisés sous forme d'émincé, de viande hachée et de burger. La gamme complète sera officiellement présentée ce vendredi 26 avril.

Les drêches, c'est ça. Image: dr

L'idée de base est simple: le brassage de la bière génère des sous-produits et des déchets, appelés «drêches». Plutôt que de les jeter, on peut les réutiliser pour les transformer. Ce processus existe en fait depuis longtemps. Ainsi, les déchets de la grande brasserie appenzelloise Locher (à qui l'on doit entre autres la Quöllfrisch) servent même à la préparation de pizzas, de chips ou de müesli.

A propos de bière 👇 Ces Suisses pourraient révolutionner le transport mondial grâce à la bière

Plusieurs années de mise au point

La nouveauté du procédé de Chopfab, c'est que les déchets de brassage ne commencent pas par être séchés, comme c'est le cas pour les autres recettes. Cette fois, les drêches de bière sont assaisonnées tout de suite après le brassage, quasiment encore chaudes, avec des ingrédients bios comme la farine de pois ou de soja, et directement transformées. Objectif avoué des deux partenaires de ce projet: que la consistance des burgers végétaliens se rapproche un peu plus encore de celle de la viande animale.

Voici le steak hachée végane à base de déchets de bière. dr

Ce procédé serait unique au monde et permettrait de garantir à la fois la fraîcheur irréprochable, la texture et l'arôme des alternatives à la viande, peut-on lire dans un communiqué du fabricant de bière et de la start-up. Le développement et la planification de cette recette ont pris plusieurs années.

Plusieurs centaines de tonnes par an

«Nous avons testé notre produit avec des experts de premier plan en Suisse afin d'obtenir d'excellentes propriétés gustatives et une consistance optimale», déclare Christoph Nyfeler, propriétaire de la jeune pousse argovienne.

Les ambitions sont grandes pour ces produits prochainement disponibles dans les rayons de Volg et de Migros. Selon Nyfeler:

«Nous comptons aujourd'hui sur un volume de plusieurs centaines de tonnes par an».

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)