Un important dispositif a été déployé pour lutter contre les flammes. Image: Police cantonale valaisanne

Incendie dans un centre de compostage à Sion: forte fumée

Un incendie s'est déclaré dans un centre de compostage à Sion. En raison d'un fort dégagement de fumée, la population habitant à proximité a été invitée à fermer portes et fenêtres.

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans le centre de compostage de Pra Bardy, à Sion. Il a provoqué un fort dégagement de fumée. Vers 21h00, le sinistre était contenu, a indiqué la police cantonale.

La police a été alertée vers 19h00 de ce feu, qui touche des déchets verts, a indiqué à Keystone-ATS son porte-parole, Stève Léger. Le travail des pompiers devait se poursuivre durant toute la nuit pour éteindre complètement le feu, a-t-il ajouté.

Un important dispositif a été déployé pour lutter contre le sinistre et protéger la forêt toute proche. Les pompiers de Sion, soutenus par leurs collègues de l'aéroport et d'autres corps, et la police étaient appuyés par un hélicoptère d'Air Glaciers.

Aucun blessé n'a été signalé, mais la population habitant à proximité a été invitée à fermer portes et fenêtres, selon l'application Alertswiss. (ats)