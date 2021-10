Bon on n'a pas vu à quoi ressemble l'oeuf de Migros, mais voici un trompe-l'oeil: le jaune c'est du tofu et le blanc du lait fixé à l'agar.

Migros vient d'inventer l'oeuf... végane

Début novembre, le détaillant mettra en vente le premier œuf dur d'origine végétale. Le produit labellisé végétalien est fabriqué en Suisse.

Migros annonce l'arrivée sur ses étals d'un nouveau produit innovant: un œuf dur. Mais pas n'importe lequel, il sera, assure le géant orange, végane. Comment est-ce possible? Il est «à base exclusivement végétale», pas de poule dans le coup.

Mais, il y a quoi en vrai dedans?

Pour l'heure, c'est un mystère. Migros va lever le voile sur cet aspect le 2 novembre. Par contre, selon le détaillant:

«Une équipe dirigée par une nutritionniste de l'industrie Migros travaille depuis des années à cette création. L’œuf végan est produit en Suisse par ELSA, filiale de Migros.»

Et on le trouvera où? Il sera visiblement disponible, dans un premier temps, dans les coopératives de Zurich, Bâle, Lucerne et Genève. (jah)