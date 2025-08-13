beau temps25°
Encore un mort dans les montagnes valaisannes

La Testa del Leone (3715 mètres d'altitude) est une crête frontalière entre la Suisse et l'Italie.
Un cadavre a été découvert par des secouristes italiens dans la région de la Testa del Leone, au-dessus de Zermatt. Son identification est en cours.
13.08.2025, 11:0013.08.2025, 11:00
Les sauveteurs ont récupéré lundi un corps sans vie à la Testa del Leone au-dessus de Zermatt en Valais. La victime n'a pas encore été identifiée, indique la police cantonale valaisanne mercredi.

Les secours en montagne italiens ont découvert le corps lors d'une opération de recherche peu avant 16h00 lundi dans la région de la Testa del Leone sur le sol suisse, peut-on lire dans le communiqué. Ils en ont ensuite informé leurs collègues valaisans et la police cantonale.

Six morts dans les Alpes: pourquoi la situation est «assez délicate»

Les forces d'intervention ont alors récupéré le corps à l'aide d'un hélicoptère d'Air Zermatt, à une altitude d'environ 3300 mètres. La Testa del Leone (3715 mètres d'altitude) est une crête frontalière entre la Suisse et l'Italie.

L'identification formelle de la victime est en cours. Le ministère public a ouvert une enquête pour éclaircir le déroulement des faits. Deux alpinistes sont décédés en Valais ainsi qu'un parapentiste le week-end dernier. (jzs/ats)

