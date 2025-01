Migros vend une filiale pour un montant secret

Migros cède sa filiale Sofine, spécialisée dans les substituts de viande, à l'Autrichien NOC. Le montant de la transaction reste confidentiel.

Plus de «Suisse»

Sofine produit du tofu et des substituts de viande. Image: imago/watson

Elsa Group, filiale de Migros, cède son entreprise Sofine spécialisée dans les substituts de viande au fabricant autrichien de tofu The New Originals Company (NOC). Le montant de la transaction est tenu secret.

Cette cession s'inscrit dans le cadre du recentrage du groupe Migros sur son coeur de métier annoncé il y a près d'un an, à savoir le commerce de détail, les services financiers (Banque Migros) et la santé (Medbase), indique le géant orange vendredi dans un communiqué. Il précise que cette opération n'aura aucune conséquence négative pour le personnel, puisque NOC reprend le site et la centaine de collaboratrices et collaborateurs.

La vente de Sofine n'a par ailleurs aucune influence sur le positionnement de Migros dans la catégorie de produits «plant-based» qui continueront d'être proposés à la clientèle.

Fondé en 1963, Sofine produit à Landgraaf, aux Pays-Bas, du tofu et des substituts de viande destinés en premier lieu au marché européen, en particulier l'Allemagne, la Finlande et le Benelux, et n'approvisionne les supermarchés Migros qu'avec un assortiment de produits restreint. (jah/ats)