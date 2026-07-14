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Le collectif Façons veut faire revivre le centre de Neuchâtel

Douze artisanes et créatrices neuchâteloises veulent faire des Échoppes du Coq-d’Inde un lieu vivant dédié aux savoir-faire locaux. Pour transformer cet espace en concept store collaboratif, le collec ...
A Neuchâtel, le collectif Façons, qui compte quelque douze artisanes et créatrices, lance un appel au public.image: collectif façons

Ces artisanes romandes veulent faire revivre le centre-ville de Neuchâtel

Douze artisanes et créatrices veulent donner une nouvelle vie aux Echoppes du Coq d’Inde, au coeur de Neuchâtel. Pour transformer ce lieu en un concept store dédié aux savoir-faire locaux, le collectif Façons a lancé une campagne de financement participatif.
14.07.2026, 16:4114.07.2026, 16:59

Après un premier pop-up store organisé l’an dernier à la rue du Trésor, le collectif neuchâtelois Façons s’apprête à franchir une nouvelle étape. Réunissant douze artisanes et créatrices de la région, il investira prochainement les Echoppes du Coq-d’Inde, un projet soutenu par la Ville de Neuchâtel dans le cadre de son appel à projets destiné à dynamiser le commerce de proximité au centre-ville.

Bien plus qu’une simple boutique, le lieu de quelque 85 mètres carrés se veut un espace vivant où le public pourra rencontrer les créatrices, découvrir leurs métiers et participer à des ateliers ou à des événements culturels.

Après un premier pop-up store organisé l’an dernier à la rue du Trésor, le collectif neuchâtelois Façons s’apprête à franchir une nouvelle étape.
Le groupe de douze femmes, spécialisées dans l’artisanat et la création, bourrées d’idées et de projets, a convaincu le comité d’évaluation.image: collectif façons

Un atelier de céramique, une démonstration de maroquinerie, un cours de tricot, une exposition de bijoux ou encore de la peinture sur soie: les disciplines représentées sont variées, mais poursuivent un objectif commun, celui de mettre en valeur les savoir-faire de la région et de créer du lien entre artisans et habitants.

Image
image: collectif façons

Pour concrétiser cette initiative, Façons a lancé une campagne de crowdfunding avec un objectif de 18 000 francs. Mardi, celle-ci avait déjà réuni 2330 francs, soit environ 12% de la somme visée, grâce au soutien d’une vingtaine de contributeurs. Les fonds récoltés permettront d’aménager le concept store, d’équiper les espaces d’exposition et d’ateliers, de financer une partie du loyer des six premiers mois ainsi que la communication du lancement.

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Si l’objectif est dépassé, le collectif prévoit d’utiliser les montants supplémentaires pour poursuivre le financement du lieu et enrichir sa programmation culturelle. A terme, Façons espère accueillir jusqu’à une vingtaine d’artisanes et artisans et faire de cette adresse un rendez-vous incontournable pour les amateurs de création locale et de fabrication artisanale.

L’ouverture du concept store est prévue aux alentours de la rentrée scolaire, à la mi-août. Le quotidien Arcinfo précise également que le café initialement prévu a finalement été abandonné au profit d’une offre de boissons sans alcool ainsi que de mets salés et sucrés à emporter, proposée dans un premier temps par les établissements Comme à la maison et Co.pain. (mbr)

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