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Cet accessoire improbable du quotidien est la star de l'été

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Cet accessoire improbable du quotidien est la star de l'été

En pleine canicule, une banane isotherme métallisée vendue par Picard est devenue l’accessoire de mode le plus recherché de l'été, après un immense buzz sur TikTok.
25.06.2026, 16:5325.06.2026, 17:14

Quand le thermomètre s'affole, la chaleur finit par nous faire perdre la tête au point que l'on se surprend à développer une véritable passion pour notre ventilateur.

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Pourtant, le véritable sauveur de cet été ne brasse pas d'air, il se cache au rayon surgelés. Face à la canicule qui frappe le continent, un objet totalement insolite est en train de détrôner les traditionnels brumisateurs et bouteilles d'eau fraîche pour s'imposer dans toutes les garde-robes.

Le phénomène de l'été est signé Picard

Contre toute attente, c'est une banane lancée par l'enseigne Picard qui se retrouve propulsée au rang d'accessoire mode le plus convoité du moment.

Pour rappel, Picard est une célèbre marque et enseigne de magasins française spécialisée dans la vente de produits alimentaires surgelés. Commercialisé au tarif très accessible de 7,50 euros, ce petit sac a vu ses ventes quadrupler en seulement une semaine.

Initialement destiné à accompagner sans chichi les pique-niques et les virées à la plage, l'accessoire profite de la canicule pour s'offrir un quart d'heure de gloire aussi fulgurant qu'imprévisible.

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Le secret de ce succès repose d'abord sur son esthétique audacieuse. Arborant un design métallisé au reflet arc-en-ciel, l'objet s'intègre parfaitement dans le vestiaire estival actuel, friand de pièces colorées, décalées et insolites.

Depuis plusieurs saisons, la banane est redevenue une pièce maîtresse des dressings, déclinée par les créateurs en imprimés animaliers comme le léopard ou le zèbre, en petits motifs floraux ou à carreaux. La version de Picard s'impose naturellement au milieu de ces tendances graphiques que les festivaliers adorent arborer.

Un buzz et une vague commerciale

Comme souvent avec les modes contemporaines, l'étincelle est venue d'internet. Une simple vidéo publiée sur TikTok, cumulant près de 670 000 visionnages en l'espace de quatre jours, a suffi à déclencher une véritable hystérie collective. Les plus jeunes se mettent en scène, fiers d'avoir mis la main sur cette perle rare, idéale pour arpenter les plages ou les open-airs tout au long de la saison.

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Face à cet engouement massif, les magasins ont rapidement été dévalisés, entraînant une rupture de stock généralisée dans une grande partie de la France. Pour l'instant, aucune nouvelle production n'est programmée pour le reste de l'été, ce qui alimente une spéculation intense sur le marché de l'occasion.

Sur les plateformes de seconde main comme Vinted, la fameuse banane s'échange désormais à des prix allant de 30 à 65 euros, soit deux à huit fois son montant d'origine en magasin.

Reste à savoir si les acheteurs ne regretteront pas d'avoir dépensé autant pour un effet de mode que l'on aura probablement oublié dès les premières fraîcheurs de l'automne.

(jod)

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