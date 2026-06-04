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La Suisse et Gstaad dominent ce classement de l'immobilier

Une vue de Gstaad.
Une vue de Gstaad.Image: Shutterstock

La Suisse domine ce classement de l'immobilier

Sur les dix stations alpines les plus chères d'Europe, neuf sont suisses. Voici le classement.
04.06.2026, 15:0004.06.2026, 15:00

Gstaad est désormais la station alpine la plus chère pour les résidences de vacances en Europe. La destination de l’Oberland bernois a détrôné Saint-Moritz, en Engadine, tandis que la Suisse continue de dominer largement le classement des prix. Parmi les dix destinations touristiques affichant les prix au mètre carré les plus élevés, neuf se trouvent en Suisse.

Les places suivantes sont occupées par Verbier, Andermatt et Zermatt, selon l’étude sur les résidences de vacances UBS Alpine Property Focus 2026, publiée jeudi. Ce n’est qu’à la 6ᵉ place qu’apparaît la première destination non suisse, avec Courchevel, dans les Alpes françaises.

Le reste du top 10 est à nouveau composé de stations suisses: Davos/Klosters, Arosa, Flims/Laax et, à la 10ᵉ place, Lenzerheide.

Les prix au mètre carré les plus élevés sont enregistrés à Gstaad, où le mètre carré d’un appartement de vacances dans le segment haut de gamme coûte 25 000 francs. Saint-Moritz suit avec 24 000 francs. A Verbier, Andermatt et Zermatt, les prix moyens commencent quant à eux à 21 000 francs le mètre carré.

Par rapport à l’année précédente, cela représente une hausse des prix de 4% dans l’ensemble de l’arc alpin, et même de 6% en Suisse. Selon les experts d’UBS, les prix devraient continuer à progresser, notamment en Italie, mais aussi en Suisse. (pre/sda/hun)

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