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Un homme interpellé après une agression au couteau à la gare de Bâle

Les faits sont survenus vers 23h30 dans un appartement situé au 1er étage d&#039;un immeuble, indique la police de Bâle-Campagne vendredi.
Un ressortissant néerlandais de 45 ans a blessé un homme à l'arme blanche vendredi vers midi sur un quai de la gare allemande «Badischer Bahnhof» à Bâle.Keystone

Un homme interpellé après une agression au couteau à la gare de Bâle

Un homme de 29 ans a été blessé vendredi midi à l’arme blanche sur un quai de la gare allemande «Badischer Bahnhof» à Bâle. Un ressortissant néerlandais de 45 ans, soupçonné d’être l’auteur des faits, a été interpellé.
18.07.2026, 12:0318.07.2026, 12:03

Un ressortissant néerlandais de 45 ans a blessé un homme à l'arme blanche vendredi vers midi sur un quai de la gare allemande «Badischer Bahnhof» à Bâle. L'auteur présumé a été interpellé par la police.

Selon les informations disponibles à ce stade, un homme de 29 ans se trouvait sur un quai vers 13h15 lorsqu'un autre homme s'est approché de lui et l'a soudainement blessé à l'aide d'une arme blanche, a indiqué samedi le ministère public de Bâle.

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La victime a réussi à prendre la fuite. Une patrouille de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) l'a mise en sécurité et a interpellé l'auteur présumé. Il s'agit d'un ressortissant néerlandais de 45 ans, qui a ensuite été remis à la police cantonale.

Les circonstances de l'agression demeurent pour l'heure peu claires. Le ministère public demandera le placement du suspect en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. (tib/ats)

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