Un homme interpellé après une agression au couteau à la gare de Bâle
Un ressortissant néerlandais de 45 ans a blessé un homme à l'arme blanche vendredi vers midi sur un quai de la gare allemande «Badischer Bahnhof» à Bâle. L'auteur présumé a été interpellé par la police.
Selon les informations disponibles à ce stade, un homme de 29 ans se trouvait sur un quai vers 13h15 lorsqu'un autre homme s'est approché de lui et l'a soudainement blessé à l'aide d'une arme blanche, a indiqué samedi le ministère public de Bâle.
La victime a réussi à prendre la fuite. Une patrouille de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) l'a mise en sécurité et a interpellé l'auteur présumé. Il s'agit d'un ressortissant néerlandais de 45 ans, qui a ensuite été remis à la police cantonale.
Les circonstances de l'agression demeurent pour l'heure peu claires. Le ministère public demandera le placement du suspect en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. (tib/ats)