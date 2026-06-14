Les 151 refuges du CAS attirent toujours plus de randonneurs. Image: montage watson

Les randonneurs paieront une nouvelle taxe dans les cabanes suisses

Les refuges du Club alpin suisses introduisent une nouvelle taxe pour leurs clients.

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Le Club alpin suisse CAS instaure des frais de réservation par refuge et une contribution de solidarité par nuitée. Lors de leur assemblée samedi à Berne, les représentants des 110 sections ont ainsi jeté les bases nécessaires au développement de manière ciblée des sports de montagne, du réseau de refuges et de la protection du milieu montagnard, indique le CAS dans un communiqué.

La stratégie 2026-2030 comporte une adaptation des cotisations des membres et un ensemble de mesures visant à stabiliser le fonds des refuges et assurer la pérennité de l'association. Désormais, les membres individuels des sections propriétaires de refuges paieront 80 francs (contre 75 francs auparavant), les familles 120 francs (contre 110 francs auparavant). Pour les membres jeunes, la cotisation reste inchangée à 30 francs.

Une contribution de solidarité par nuitée est introduite. Celle-ci s’élève à trois francs pour les membres adultes du CAS et à cinq francs pour les adultes non membres. Les guides de montagne, qui jusqu’à présent passaient gratuitement la nuit dans les cabanes du CAS, verseront désormais une contribution de solidarité de 20 francs par nuitée.

Déduction en cas de non-présentation dans les refuges

L’Assemblée des délégués a également décidé d’introduire des frais de réservation uniformes de dix francs pour les cabanes gardées. Ceux-ci seront prélevés par personne et par nuit et seront déduits du prix total lors du séjour dans la cabane. Si la réservation est annulée ou si le séjour n’est pas effectué, les frais ne seront pas remboursés.

L'introduction d'une taxe de réservation dans les cabanes non gardées est facultative: la décision revient à la section propriétaire de la cabane. Cette taxe vise à renforcer le caractère contraignant des réservations et à réduire les réservations multiples.

Ces dernières semaines, des articles de presse faisant état d'annulations de dernière minute de la part de clients ont fait la une des journaux. Le CAS, qui compte quelque 180'000 membres selon ses informations, a donc envisagé une taxe de réservation destinée à limiter les absences.

Les refuges du CAS de plus en plus prisés

Les 151 refuges du CAS sont de plus en plus prisés. Avec 409 000 nuitées l’année dernière, leur taux d’occupation a augmenté de 12,7% par rapport à 2024. L’année 2025 est ainsi entrée dans l’histoire du CAS comme l’année la plus fructueuse pour les refuges.

Les refuges sont toutefois confrontés à des défis majeurs. La fonte du pergélisol, les conditions météorologiques extrêmes et un approvisionnement en eau de plus en plus difficile rendent nécessaires des adaptations dans la construction des cabanes. Le Comité central du CAS prévoit donc des dépenses annuelles de 20 à 25 millions de francs pour des projets d’ici 2040. (sda/ats)