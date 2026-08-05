6 moments où Lara Gut-Behrami a créé la polémique

Le top 6 des frasques de Lara Gut-Behrami
Lara Gut-Behrami est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport suisse. Mais la skieuse de Comano a aussi beaucoup fait parler d'elle à cause de ses comportements perçus comme déplacés et arrogants sur et en dehors des lattes.
Deux portes et «ciao!»
Un exemple en mars 2021: l'arrêt surprenant de sa course dimanche lors du slalom géant des finales de Coupe du monde à Lenzerheide (GR).
SKI ALPIN - La suissesse Lara Gut-Behrami s’est arrêtée après 2 portes sur le Géant des finales de #Lenzerheide ! 🎿🇨🇭— 𝐑𝐞𝐦𝐬_𝐍𝐚𝐝𝐞𝐮𝐠𝐞 (@REMS_NADEUGE) March 21, 2021
Probablement pour protester contre l’annulation des épreuves de vitesse, qui l’a mise hors course pour le Gros Globe de cristal 🤔 pic.twitter.com/JgiqDTxs2q
Au total, la Tessinoise aura passé moins de cinq secondes sur la neige grisonne lors de ces finales... La veille, elle venait de perdre tout espoir de décrocher le grand globe de cristal. Frustration de ne pas avoir pu défendre ses chances dans la descente et le Super-G annulés? Colère contre les organisateurs? Blessure? Walter Reusser, directeur du ski alpin à Swiss Ski, balaie toutes ces hypothèses:
Coup de froid sur le plateau de la RTS
Le 11 février 2021, Lara Gut-Behrami vient de remporter la médaille d'or du Super-G aux championnats du monde de Cortina d'Ampezzo (Italie). Une première pour elle, malgré son très riche palmarès. La Tessinoise est interviewée le soir même dans le 19:30 de la RTS par un Philippe Revaz des plus enthousiastes. Mais le journaliste, qui fait de son mieux, paraît vite désemparé – et on le comprend – par l'attitude extrêmement froide de la championne de Comano. Qui ne semble rien ressentir de très positif par rapport à l'exploit qu'elle vient de réaliser.
Propos injurieux
Deux jours plus tôt, déjà dans les Dolomites, Lara Gut-Behrami est dans l'attente de disputer le Super-G des championnats du monde de Cortina d'Ampezzo. Manque de bol pour la Tessinoise, la caméra se fixe sur elle au moment où elle balance quelques phrases peu raffinées en suisse-allemand, probablement au téléphone.
Dès 48 secondes dans la vidéo de SRF
Même si une traduction littérale est impossible à faire, ça donne quelque chose du genre en français:
Ses propos concernaient vraisemblablement Marius Robyr, président du comité d’organisation des courses de Crans-Montana.
Prise de bec en Valais
Trois semaines avant les championnats du monde de Cortina d'Ampezzo, Lara Gut-Behrami avait fortement critiqué la qualité de la piste dans la station valaisanne après le premier entraînement le 20 janvier:
Marius Robyr n'avait que très peu goûté à ces critiques. Revanchard, le Valaisan avait coupé la musique et le caquet du speaker lors du deuxième entraînement de la Tessinoise.
Pas de bec tout court en Valais
Les tensions entre Lara Gut-Behrami et Marius Robyr ne datent pas de cette année. En 2020, la Luganaise remporte deux courses sur les pentes du Mont Lachaux. Comme sur le plateau du 19:30 de la RTS, la femme du footballeur Valon Behrami souffle le froid. Elle met un vent en direct à la télévision à l'organisateur valaisan, qui voulait lui faire la bise sur le podium.
Victimisation
Lors de la cérémonie des Sport Awards en 2013, elle ne prend que la quatrième place des sportives helvétiques de l'année. Très déçue, la Tessinoise évoque publiquement un «racisme anti-Latin» pour expliquer sa défaite.
La même année, lors des championnats du monde de Schladming en Autriche, elle reçoit le titre – officieux – peu glorieux de «l’athlète la plus chiante» de la part du Journal de Montréal.
N'en déplaise à nos confrères québécois, Lara Gut-Behrami avait au moins le mérite de s'exprimer sans langue de bois, contrastant avec le milieu sportif où ce genre de communication est devenu la norme. Et la championne de Comano était très loin d'être «chiante» une fois ses skis chaussés. Pour preuve, son fantastique palmarès.
Cet article a été adapté d'une première version parue sur notre site en mars 2021.