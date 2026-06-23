Un randonneur décède à Engelberg (OW)

Un randonneur a perdu la vie à Engelberg, dans le canton d'Obwald. L'homme de 66 ans a fait une chute fatale d'une centaine de mètres.

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Un randonneur âgé de 66 ans a trouvé la mort sur le Ful Berg, à Engelberg (OW). L'homme a fait une chute d'une centaine de mètres dans un terrain accidenté. Il a été retrouvé sans vie mardi matin.

La veille, peu avant minuit, un signalement avait été reçu indiquant que le randonneur n'était pas rentré de sa randonnée, a indiqué mardi la police cantonale d'Obwald.

Une importante opération de recherche a alors été lancée dans la nuit. L'homme a été localisé vers 08h00 heures du matin au pied du Ful Berg.

Plusieurs hélicoptères de la Rega, le Secours alpin suisse (SAS) d’Engelberg ainsi que les polices cantonales d’Uri et d’Obwald ont participé aux recherches. (sda/ats)