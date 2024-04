Le chantier du centre de Congrès à Montreux prend un an de retard

Le chantier de rénovation du Centre des congrès de Montreux sera prolongé en raison de travaux supplémentaires. Keystone

C'est une nouvelle qui impacte surtout l'organisation du Montreux Jazz Festival, qui va devoir patienter une année de plus avant de pouvoir proposer des concerts au Miles Davis Hall.

Le chantier du Centre des congrès de Montreux (2m2c) sera prolongé en raison de travaux d'efficience énergétique supplémentaires. Il sera indisponible pendant toute l'année 2025. La Municipalité espère une réouverture pour 2026. Les organisateurs des grandes manifestations ont été informés de ce changement de délai.

En fin d’année dernière, la Municipalité a obtenu des financements supplémentaires issus de fonds spéciaux dédiés au développement durable de la part du Canton de Vaud et de la Loterie romande. Ils permettront d'apporter une plus-value au bâtiment, notamment en matière d'efficience énergétique, explique l'exécutif de Montreux mardi dans un communiqué.

Parmi les améliorations, la toiture du Miles Davis Hall sera renforcée et isolée, le système de chauffage-ventilation pourra être modernisé et le nombre de panneaux photovoltaïques sera augmenté. La création de loges et le remplacement du monte-voiture sont également prévus.

Ces travaux supplémentaires impliqueront une prolongation du chantier et l'indisponibilité du 2m2c en 2025. Les études pour ces projets complémentaires sont en cours: une planification est attendue de la part des mandataires dans les semaines à venir.

Pas de date précise

La Municipalité dit tout mettre en œuvre pour que le 2m2c puisse ouvrir à nouveau ses portes au printemps 2026. Elle communiquera dès qu'une date plus précise sera connue et reste en contact étroit avec les organisateurs des grandes manifestations.

Pour mémoire, l'édition 2024 du Montreux Jazz Festival se déroulera hors les murs en raison des travaux. Une scène sera construite sur le lac en contrebas de la place du Marché. La manifestation fera aussi son retour au Casino et s'étendra sur les quais. «Nous étions au courant de la prolongation et nous nous prononcerons à cet sujet ultérieurement», a commenté le service de presse de la manifestation.

Pour le reste, la phase de démolition de cet «important chantier» arrive à son terme. Lancés début août 2023, les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions et sans souci majeur, notamment d’ordre financier, précise le communiqué. (ats/jch)