Le djihadiste de Morges (VD) écope d'une lourde peine de prison

«Profitez du temps que vous allez passer en détention pour vous soigner et acquérir des connaissances utiles pour vous-même, vos proches et la société»

L'accusé répond de meurtre et assassinat, lésions corporelles, tentatives d'incendie et d'explosion, menaces et propagande en faveur de l'Etat islamique (EI). Il a été acquitté concernant certains des actes de propagande ainsi que pour sa consommation de stupéfiants.

Des chercheurs suisses ont vaporisé de l'or sur des arbres, voici leur découverte

Les arbres stockent de minuscules particules dans leur bois. C'est ce que prouve une expérience de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, conduite à l'aide de particules d'or.

Celui qui cherche des témoins de la pollution de l'environnement les trouvera directement dans la forêt puisqu'il s'agit des arbres. C'est ce que montrent les résultats d'une expérience menée par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). On savait déjà auparavant que les plantes agricoles pouvaient absorber des nanoparticules, c'est-à-dire des éléments minuscules plus de mille fois plus fins qu'un cheveu humain, provenant de l'environnement. Paula Ballikaya, doctorante au WSL, a voulu savoir si les arbres en étaient également capables. Grâce à son étude, elle a découvert que les arbres peuvent tout aussi bien absorber des particules du sol, mais aussi de l'air.