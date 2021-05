Suisse

Moutier

Belprahon, la commune après Moutier qui veut quitter Berne qui dit non



Belprahon, l'autre commune qui veut quitter Berne (qui lui dit non)

Le transfert de Moutier vers le Jura a fait des petits. Le village voisin de Belprahon réclame maintenant lui aussi de revoter pour rejoindre le Jura, mais Berne ne veut pas.

La Question jurassienne rebondit. La commune de Belprahon (BE), voisine de Moutier – et carrément collée à elle, si bien qu'en circulant on ne se rend pas compte que l'on change de localité –, a annoncé, mardi, qu'elle allait revoter le 27 juin sur son transfert dans le canton du Jura.





Image: sda

Belprahon estime n'avoir pas pu se déterminer en toute connaissance de cause lors du 1er vote, en 2017.

Ce village avait refusé, en effet, le 17 septembre 2017, par 121 voix contre 114 de rejoindre le canton du Jura. Toutefois, les citoyens s'étaient prononcés sur l'avenir de leur commune sans connaître l'appartenance cantonale de Moutier, son résultat étant contesté par des recours.

«Belprahon n'a pas pu se déterminer en toute connaissance de cause»

«Le Conseil communal de Belprahon considère qu'il est aujourd'hui habilité à voter, dans un délai prévu par la loi, soit 3 mois après le vote non contesté du 28 mars 2021 à Moutier», a déclaré à la presse la mairesse Evelyne Rais, précisant que la décision a été prise à l'unanimité.

«Voulez-vous que la commune de Belprahon rejoigne la République et Canton du Jura?» Telle est la question posée aux ayants droit si le scrutin a lieu. «On estime légitime notre démarche», a affirmé Aude Sauvain, membre de l'exécutif, reconnaissant que la campagne sera courte.

Berne veut garder le petit village sous son contrôle

Toutefois, on se dirige vers un nouveau bras de fer. Interrogé sur la question, le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg a estimé que la commune de Belprahon ne pouvait pas voter une seconde fois sur son appartenance cantonale. Il estime qu'il n'existe pas de marge de manœuvre pour un tel scrutin.

Cette mise au point ne constitue pas une surprise. Le gouvernement bernois a souligné à plusieurs reprises que le vote de Moutier était le dernier d'une commune du Jura bernois sur son appartenance cantonale. Il estime que la base légale pour une nouvelle votation en vue d'un transfert dans le Jura n'existe plus.

Belprahon appelle au secours la Confédération

Le village du Jura bernois en appelle à la médiation de la Confédération dans la mise en œuvre de cette démarche qui ne doit pas interférer dans le déroulement du processus de transfert de Moutier au canton du Jura. La commune a envoyé une copie de sa lettre au gouvernement bernois à la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter en charge du dossier. (jah/ats)