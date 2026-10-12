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Le chef de chœur fribourgeois Michel Corpataux est décédé

Le chef de coeur Michel Corpataux est décédé
Michel Corpataux avait donné son dernier concert officiel en 2019.

Le chef de chœur fribourgeois Michel Corpataux est décédé

L'ancien chef du Choeur des armaillis de la Gruyère s'est éteint samedi. Il avait 85 ans.
12.10.2026, 09:1912.10.2026, 09:19

Le chef de choeur fribourgeois Michel Corpataux est décédé samedi dans sa 85e année, indique sa famille dans un faire-part paru lundi. Ce musicien a dirigé pendant des décennies le Choeur des armaillis de la Gruyère, la Chanson du Pays de Gruyère et le Choeur mixte de Riaz.

Michel Corpataux avait donné son dernier concert officiel en 2019. L'événement, marquant le point d'orgue d'une carrière de 60 ans, avait eu lieu à l'église de Riaz. A cette occasion, le musicien avait dirigé 18 choristes dans une église pleine à craquer.

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Au fil des années, Michel Corpataux était devenu un gardien des traditions, dirigeant des centaines de chanteurs. Il aura ainsi marqué l'histoire de la musique chorale fribourgeoise. (jzs/ats)

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