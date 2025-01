Gims, n'a pas froid aux yeux, ou pas froid du tout dans son clip «Ciel» tourné à Verbier dr

Le nouveau clip de Gims cartonne et le Valais y est pour quelque chose

Le clip de la chanson «Ciel» de Gims a été tourné à Verbier. Watson vous dévoile les coulisses du tournage qui représente une véritable promotion pour la station.

Des montagnes, de la neige à perte de vue et une descente à ski. Les premières secondes de Ciel, le nouveau clip de Gims a tout l'air d'une vidéo promotionnelle pour les sorties en montagne et à y regarder de plus près, les Valaisans reconnaîtront des paysages familiers.

En effet, la chanson qui cumule près de 900 000 vues sur Youtube en trois jours a été tournée à Verbier (VS) il y a une petite semaine. L'office du Tourisme de la station ne s'en étonne pas:

«Nous savons que le chanteur apprécie notre station et qu'il y séjourne régulièrement à titre privé» Clément Gunter, office du tourisme de Verbier

A l'office du tourisme, on confirme avoir déjà croisé le chanteur dans les rues de Verbier notamment en 2023, mais aucun contact n'a été établi avec son équipe pour l'organisation du tournage de ce mois de janvier. «Nous apprécions bien sûr la visibilité que nous donne ce genre d'événement, mais les célébrités aiment la tranquillité de Verbier et nous ne faisons pas de promotion particulière lorsqu'elles séjournent chez nous», note Clément Guntern.

Une Ferrari verte et un igloo

On l'aura compris, personne à la promotion du domaine skiable n'était au courant de sa présence, mais alors comment le chanteur de «sapés comme jamais», qui, pour l'occasion, arborait sa plus belle tenue hivernale, a atterri dans les Alpes valaisannes?

Nous avons contacté tout d'abord le conducteur de la motoneige, Fabien Navilloux, qui était cité dans les crédits du clip de Gims. L'employé de Téléverbier nous explique qu'il a fait «un peu de logistique» en transportant les caméras et les costumes, mais qu'il s'occupait surtout de la sécurité des pistes durant le tournage. Il nous raconte que, lors des séquences sur les pistes, des membres de l'équipe de Gims ont dû chausser les skis pour la première fois. «On a bien rigolé», lance-t-il en plaisantant. Et Gims alors, l'a-t-il approché? «Je l'ai aperçu, mais je n'ai pas parlé avec lui». Raté.

L'employé de Téléverbier nous conseille de joindre alors un certain Erwan Perelman. Bingo! Le photographe indépendant qui travaille régulièrement dans la station nous raconte avoir été contacté par la société de production Viscoprod par le biais de la marque de masque de ski Gust Sports (vous suivez toujours?).

«Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un igloo, d'une piste de ski, d'une motoneige et d'un endroit pour filmer la Ferrari verte avec un coucher de soleil» Erwan Perelman, photographe

Ciel de Gims👇🏽 Vidéo: youtube

Le photographe se lance à la recherche des meilleurs points de vue et d'une halte sur le bas-côté de la route (au-dessus des Esserts, pour les connaisseurs) pour filmer la fameuse Ferrari verte sous toutes les coutures👇🏽.

Gims et sa Ferrari verte aux Esserts en Valais dr

Le tournage s'est fait à vitesse grand V (comme la Ferrari me diriez-vous). «J'ai commencé à travailler sur le projet le samedi 11 janvier et le tournage s'est déroulé le 13 et le 14 janvier. Le clip a été publié trois jours après», explique Erwan Perelman. Des secrets de tournage? «Pas vraiment», selon le photographe qui explique toutefois que l'actrice principale a été doublée lors de sa descente en ski. Et Gims dans tout ça, Erwan a-t-il eu l'occasion de l'approcher?

«J'ai ridé avec son entourage et j'ai discuté avec lui, il est bienveillant, accessible et humble» Erwan Perelman, photographe

En effet, durant sa semaine à Verbier Gims était accompagné non seulement de son équipe vidéo, mais aussi de sa famille et de ses proches. «Entre l'entourage privé de Gims, ses managers, ses gardes du corps, son équipe de tournage, les danseuses, l'actrice principale, il devait y avoir une trentaine de personnes en total durant la semaine», raconte le photographe qui a travaillé avec des artistes électro de renom, comme Paul Kalkbrenner et Jeff Mills.

Alors que nous tentons de savoir si l'équipe de production avait eu des exigences particulières, on devine le sourire d'Erwan Perelman au bout du fil:

«Mis à part l'igloo que j'ai construit avec mon équipe et qui n'est pas apparu dans le clip, rien de particulier, c'est le job vous savez» Erwan Perelman

Pour rendre hommage au travail d'Erwan, watson vous montre l'igloo réalisé avec son équipe et qui aurait pu bénéficier d'une grande visibilité😆.

Romain Rousseau (Téléverbier), Erwan Perelman et Antoine LeChevalier (restaurant le Mayentzet) Erwan Perelman

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre Ciel de Gims a atteint un million de vues sur Youtube.