Caprices Festival 2025: Crans-Montana au rythme de l’électro

Après avoir vibré au rythme des descentes masculines de Coupe du monde de ski alpin en février, Crans-Montana s’apprête à accueillir son deuxième grand rendez-vous de l’année.

Plus de nonante DJ sont attendus à Crans-Montana à l'occasion du Caprices Festival 2025. Keystone

Après les deux descentes masculines de Coupe du monde de ski alpin, fin février, la station de Crans-Montana (VS) va vivre son deuxième grand événement de l'année: le Caprices Festival. L'édition 2025 de la manifestation musicale se déroulera sur deux week-ends, soit du 4 au 6 avril et du 11 au 13 avril.

Comme l'an dernier, elle se déroulera sur cinq scènes, dont une aménagée à 2200 mètres d'altitude, au sommet de Cry-d'Er. Plus de 90 DJ et quelque 30'000 spectateurs sont attendus sur le Haut-Plateau.

Lauréat du «Best International Festival» aux DJ Awards 2018, le Caprices Festival cherchera cette année à consolider son statut d'événement de musique électronique de premier plan, au coeur des Alpes suisses, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La manifestation proposera, dès sa première soirée, vendredi 4 avril, de se mettre dans l'ambiance avec les stars de l'électro Black Coffee et Jamie Jones. Shimza, Vintage Culture et I Hate Models seront les têtes d'affiche du samedi 5 avril et Marco Carola se produira le dimanche 6 avril.

Le vendredi 11 avril, le second week-end du festival s'ouvrira avec Adriatique, Nina Kraviz et Gordo. Le lendemain place à Ricardo Villalobos, Paco Osuna ou encore Fatima Hajji. Les habitués Luciano et Joseph Carpiati clôtureront l'édition 2025, le dimanche 13 avril. (sda/ats)