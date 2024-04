Quelque 79 800 enfants sont nés en Suisse en 2023. Image: KEYSTONE

Un type de naissance en particulier a fortement diminué en Suisse

Pendant la pandémie, de nombreuses familles se sont agrandies. C'est désormais l'inverse qui se produit. Le nombre d'enfants nés en Suisse n'a jamais été aussi bas qu'en 2023.

Mark Walther / ch media

Plus de «Suisse»

La baisse des naissances affecte de nombreux pays dans le monde. Les chercheurs enquêtent sur les raisons de cette tendance, que les gouvernements cherchent à inverser par le biais de nombreuses mesures, comme des tests de fertilité gratuits et des congés maternité.

En Suisse, environ 79 800 enfants sont nés l'année dernière. Soit 2500 bébés de moins que l'année d'avant, ce qui correspond à une baisse de 3,1% - et au nombre le plus bas jamais enregistré. Notre analyse montre où la diminution a été particulièrement importante: les naissances de troisièmes enfants ont le plus fortement reculé.

Concrètement, l'année dernière, il y a eu 7,4% de troisièmes enfants en moins. La baisse a été beaucoup moins marquée pour les premiers-nés (-2,6%) et les deuxièmes-nés (-2,8%). Les autres naissances, c'est-à-dire les quatrièmes et suivants, ont légèrement augmenté (1,4 %). Cependant, il n'y a pas de tendance claire à une augmentation des familles nombreuses. Au cours des dernières années, le nombre de ces naissances a augmenté et diminué à tour de rôle.

Le pic de la pandémie

La baisse des troisièmes enfants est probablement liée à la pandémie. En 2021, il y a plus de troisièmes enfants nés que jamais depuis 2005. La diminution actuelle devrait compenser ce pic. Il y a également eu un record de naissances de deuxièmes enfants en 2021. En revanche, la proportion de premiers-nés a chuté à son niveau le plus bas.

Ce phénomène n'est pas nouveau. Des études montrent que les couples sans enfants ont tendance à éviter d'en avoir en temps de crise, contrairement aux couples ayant déjà des enfants. Avant d'avoir leur premier enfant, il est généralement important pour les couples de créer un environnement stable, notamment en obtenant un diplôme et en s'installant dans un logement. Les crises perturbent ce processus.

En revanche, la naissance du deuxième enfant dépend davantage de facteurs tels que l'écart d'âge souhaité avec le premier.

«Les crises ne semblent donc pas influencer les grossesses planifiées chez les personnes qui ont déjà un enfant» L'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un rapport sur les effets de la pandémie.

Les femmes de plus de 40 ans ont plus d'enfants

Contrairement à la tendance générale, les naissances ont augmenté en 2023 chez les femmes de plus de 40 ans. Cette hausse a été moins élevée par rapport à la plupart des années depuis 2005. Cependant, l'âge moyen des mères continue d'augmenter: il est désormais de 32,4 ans.

Les chiffres des naissances suisses sont encore provisoires. Selon un porte-parole de l'OFS, le total définitif sera d'environ 200 naissances de plus, soit environ 80 000 au total. Cependant, cela ne changera rien au fait que la plus forte baisse a été observée chez les troisièmes enfants.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)