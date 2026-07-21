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Un jeune Polonais de 19 ans retrouvé mort dans l’Aar à Interlaken

Un jeune Polonais de 19 ans retrouvé mort dans l’Aar à Interlaken

Disparu depuis près d’une semaine après une plongée depuis un pont, le nageur a été retrouvé sans vie dimanche.
21.07.2026, 15:3121.07.2026, 15:31
ARCHIV - ZUM SDA TEXT UEBER DAS FLUSSBADEN IN DER SCHWEIZ, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Julien schwimmt in der Aare bei warmen Temperaturen, am Mittwoch, 25. Juni 2025 in ...
Les autorités privilégient pour l’instant la piste de l’accident et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.Keystone

Un ressortissant polonais âgé de 19 ans a été retrouvé sans vie dimanche dans l'Aar à Interlaken (BE). Il était porté disparu depuis près d'une semaine après avoir plongé dans la rivière depuis un pont.

Le nageur a été retrouvé sans vie après des opérations de recherche de plusieurs jours, avec notamment un hélicoptère de la Rega, ont indiqué mardi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional. Une enquête pour déterminer les circonstances du drame est en cours, mais selon les éléments actuels, la piste de l’accident est privilégiée. (dal/ats)

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