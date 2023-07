Voici à quoi ressemble le scarabée japonais. Image: www.imago-images.de

La Confédération met en garde contre ce dangereux scarabée

Ces dernières années, le scarabée du Japon s'est répandu dans le monde entier. Et la Suisse n'est pas épargnée. A l'approche des vacances, la Confédération appelle donc à la vigilance — voici les principaux faits à ce sujet.

Dario Bulleri Suivez-moi

Pourquoi le scarabée japonais est-il une source d'inquiétude?

Le scarabée du Japon est considéré comme un problème majeur dans l'agriculture en Amérique du Nord et en Europe. Ce coléoptère très vorace se nourrit de plus de 300 plantes, les pommiers, les roses ou les vignes étant particulièrement touchés. Des récoltes entières peuvent être victimes de cet insecte rampant. Les larves de l'animal sont déjà très actives et dévorent les racines, ce qui les rend particulièrement nuisibles pour les espaces verts. Tant le coléoptère que les larves peuvent donc avoir un impact négatif important sur l'environnement.

Le plus gros problème: une fois que le coléoptère du Japon s'est établi dans une région, il est difficile de s'en débarrasser. Il est donc d'autant plus important de signaler à temps les observations afin que des mesures puissent être prises immédiatement. Aucun produit phytosanitaire n'est autorisé en Suisse pour lutter contre le scarabée du Japon. Récemment, des essais prometteurs ont toutefois été réalisés pour lutter contre le scarabée du Japon à l'aide de champignons nuisibles aux insectes.

Voici à quoi ressemble une plante après que les coléoptères du Japon aient fait leur travail. Image: office fédéral de l'agriculture

Comment le scarabée japonais est-il arrivé en Suisse?

La propagation du scarabée du Japon a commencé au début du 20e siècle, lorsqu'il a été transporté aux Etats-Unis, probablement lors du transport de denrées alimentaires. Là-bas, le coléoptère a causé d'importants dégâts, contrairement au Japon où il a divers ennemis naturels. Dans les années 70, le ravageur est apparu pour la première fois aux Açores. C'est avec son arrivée dans cet archipel portugais situé dans l'Atlantique que le coléoptère a été enregistré pour la première fois en Europe.

Un piège à coléoptères du Japon. Image: www.imago-images.de

En 2017, le scarabée japonais a finalement atteint le Tessin. La population s'est d'abord limitée au sud du canton, mais le ravageur a fini par se répandre de plus en plus. En 2022, 625'606 individus ont été capturés dans des pièges de masse.

Des observations isolées du scarabée du Japon ont déjà eu lieu dans d'autres cantons. En 2021, un seul scarabée mâle a été capturé dans le canton de Bâle-Ville, ce qui a également incité le canton à intensifier sa surveillance. Mais l'année dernière, plus aucun scarabée japonais n'a été capturé à Bâle-Ville. Une capture isolée a également eu lieu dans le canton de Soleure, raison pour laquelle la surveillance y a été intensifiée.

Image: bundesamt für landwirtschaft

Comment réagir si je repère un scarabée du Japon?

La Confédération appelle les Suisses à la vigilance au début des vacances, car la population de scarabée est particulièrement importante dans les régions de vacances populaires du Tessin et du nord de l'Italie. Si l'on séjourne dans les lieux concernés, il y a des chances qu'un tel insecte se retrouve par mégarde dans les vêtements ou les bagages et soit ainsi transporté comme «passager clandestin» en voiture ou en train vers d'autres régions.

La Confédération veut éviter une telle propagation. Si vous trouvez un coléoptère suspect, vous devez donc suivre les étapes suivantes:

Attraper l'insecte et ne pas le relâcher.

Vérifier les caractéristiques typiques de l'animal (voir point suivant).

Si possible, prendre une photo de l'animal.

Noter l'emplacement et le nom de la plante sur laquelle vous avez trouvé l'insecte.

Congeler le scarabée.

Contacter le service phytosanitaire du canton de résidence.

Les numéros pour tous les cantons: Image: source: office fédéral de l'agriculture

Comment reconnaître un scarabée du Japon?

Le problème du scarabée du Japon est qu'il peut facilement être confondu avec des espèces indigènes comme le hanneton de la Saint-Jean et le hanneton des jardins.

Le hanneton de la St-Jean. Image: www.imago-images.de

Le hanneton des jardins. Image: http://www.imago-images.de/

La Confédération conseille donc d'être particulièrement attentif aux caractéristiques suivantes:

Le scarabée du Japon adulte mesure entre dix et douze millimètres de long. Il est en moyenne un peu plus long que le hanneton des jardins, mais un peu moins que le hanneton de la St-Jean.

Il est en moyenne un peu plus long que le hanneton des jardins, mais un peu moins que le hanneton de la St-Jean. Le scarabée japonais a des élytres (ailes) de couleur cuivre métallique , ce qui le rend plus clair que le hanneton des jardins.

, ce qui le rend plus clair que le hanneton des jardins. Cinq petites touffes de poils sont visibles de chaque côté de l'abdomen du scarabée japonais. Sur la partie postérieure, il y a deux touffes de poils plus grandes et de même couleur.

Sur la partie postérieure, il y a deux touffes de poils plus grandes et de même couleur. Les œufs, les larves et les nymphes vivent dans le sol et sont donc plus difficiles à voir.



Traduit et adapté par Noëline Flippe