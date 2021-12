Dans l'après-midi de vendredi, la limite de la neige devrait gentiment remonter. Si les flocons perturbent le trafic c'est, en revanche, une excellente nouvelle pour les stations de ski et cela ravira la famille Polochon 👇.

En clair: prévoyez du temps en plus pour votre trajet, si vous prenez la route .

Orange, cela signifie simplement: danger marqué. On n'est pas encore au degré 4 (danger fort) ou degré 5 (danger très fort).

Les flocons devraient tomber jusqu'en plaine dès vendredi au petit matin. Pile poil à l'heure de pointe . La neige devrait s'accumuler dès 400 mètres et tout au long de la matinée. Entre trois et dix centimètres sont attendus. MétéoSuisse parle même d'un danger 3 (en orange ici 👇).

World of Watson

World of Watson

Trains (à nouveau) supprimés entre Genève et Lausanne

Il va neiger et ça risque d'être épique sur les routes

Plus de «Suisse»

De fortes précipitations sont attendues dès 400 mètres en cette fin de semaine. Les flocons pourraient provoquer des perturbations de trafic sur les routes romandes. On fait le point.

L'autoroute A9 entre la Blecherette et Crissier en janvier 2013...

L'autoroute A9 entre la Blecherette et Crissier en janvier 2013... Image: KEYSTONE

En Centrafique, ils sont accusés de crimes contre l'humanité... et libres

193 admissions à l'hôpital en Suisse ++ Coop et Migros limitent le nombre de leurs clients

Les plus lus

La Suisse est le pays d'Europe qui lutte le moins contre le tabagisme

De fortes taxes et un prix élevé des cigarettes vont de pair avec une baisse de la consommation de tabac, selon une étude. La Suisse est le pays européen où la charge fiscale globale sur les cigarettes est la plus faible. Cela doit changer, exigent deux associations.

Après l'Allemagne, c'est la Suisse qui présente les mesures de contrôle du tabac les plus faibles. C'est ce qu'affirment la Ligue pulmonaire suisse, l'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) et la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), basée à Winterthour (ZH), dans une étude comparative présentée mercredi à Berne.