L'hiver se réinstalle et avec lui le froid pour plusieurs jours



L'hiver se réinstalle avec peut-être même des flocons jusqu'en plaine

Dans le sillage de la tempête «Luis», la neige tombe a gros flocons et les températures seront «largement inférieures» aux normes saisonnières cette semaine.

L'hiver reprend ses droits dans le sillage de la dépression orageuse «Luis», qui a soufflé des rafales jusqu'à 160 km/h en montagne et 110 km/h en plaine en Suisse romande samedi.

C'est dans l'ouest des Alpes valaisannes et la région du Mont Blanc que la neige a été la plus abondante, selon les services de MétéoSuisse. Environ 40 centimètres de neige fraîche sont tombés autour de Verbier. Les Péralpes et le Jura ont eux été saupoudrés de 10 à 20 centimètres d'or blanc.

Neige possible jusqu'en plaine

Amené par la tempête «Luis», un front froid provoque ce changement de temps. Les températures seront «largement inférieures» aux normes saisonnières ces prochains jours et la situation dépressionnaire se maintiendra jusqu'en milieu de semaine environ, selon MétéoSuisse. Chutes de neige intermittentes à prévoir au moins jusqu'à mercredi, peut-être jusqu'en plaine.

#FROID DEVANT ! Une offensive hivernale se profile avec des températures proches d'un mois de janvier en fin de semaine, avec même un risque de #neige en plaine ! La responsable ? Une gigantesque masse d'air froid qui enveloppera quasiment toute l'Europe ! pic.twitter.com/FTs7DnYTaD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 14, 2021

Coupures de courant et rafales à 161 km/h La plus forte rafale de la tempête «Luis» a été enregistrée au sommet du Hoher Kasten (1793 m), à la frontière des cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Saint-Gall: 161 km/h, selon meteocentrale.ch. Selon Dominique Stussy de MétéoSuisse à Genève, le Chasseral (BE) a subi des vents à 144.4 km/h, le Moléson (FR) à 130 km/h.

Samedi après-midi, la commune fribourgeoise de Montagny a fait face à une coupure de courant. En ville de Berne, une voiture garée a été ensevelie sous une grande branche. A Dietikon (ZH), un échafaudage est tombé. Sur le lac de Zurich, il a fallu pomper l'eau qui s'accumulait dans un bateau.



