Les petites stations de ski suent: jusqu'à quand il va faire (trop) chaud?

Les petites stations suent: jusqu'à quand va-t-il faire (trop) chaud?

Les trop douces températures pour la saison ont fait fondre le moral des stations de basse altitude (et même certains grands domaines). Jusqu'à quand va-t-il faire ce temps? Elements de réponse.

Les températures douces qui prévalent actuellement donnent du fil à retordre aux petites et moyennes stations de ski en Suisse. Nombre d'entre elles sont fermées ou seulement partiellement ouvertes. Le redoux devrait persister au moins jusqu'à la fin de l'année.

Selon MétéoSuisse, il faut monter à 1300 mètres voire 1800 mètres selon les régions pour trouver de la neige. Au petit matin, lundi, il y avait ainsi zéro centimètre de neige sur le Schwägalp (AR, 1348 mètres) et à Grimentz (VS, 1512 mètres), selon les mesures de MétéoSuisse. L'or blanc atteignait sept centimètres à Zermatt (VS, 1638 mètres), douze à Arosa (GR, 1878 mètres) et 22 à Fionnay, dans le Val de Bagnes (VS, 1500 mètres).

Le téléski de Sainte-Croix - Les Rasses, dans le Nord-Vaudois, est fermé jusqu'à nouvel avis en raison du manque d'enneigement. Image: sda

Lorsque l'on jette un oeil aux webcams de domaines skiables tels que Les Bugnenets-Savagnières (NE), Jaun (FR) ou Sattel-Hochstuckli (SZ), c'est le vert qui prédomine avec quelques éparses taches de neige.

Seuls les grands domaines tiennent le coup pour l'instant

Selon le site internet de Suisse Tourisme, le ski n'est pratiqué que dans les grands domaines skiables et seulement les installations situées en altitude sont ouvertes. Selon le site internet du Magic Pass, la majorité des stations partenaires sont fermées.

C'est le cas du domaine skiable Sportbahnen Jaunpass AG, situé au-dessus de Boltigen (BE) et qui a récemment rejoint cette communauté tarifaire. Interrogé par Keystone-ATS, le président du conseil d'administration de cette petite station située entre 1500 et 1800 mètres d'altitude, Hans Niederhauser, estime que cela a eu un effet positif sur les finances. Mais ce n'est qu'un instantané qui ne présage rien sur le reste de la saison, a-t-il ajouté.

A propos du manque de neige, Hans Niederhauser indique que cela arrive régulièrement que les installations du domaine ne fonctionnent pas à Noël, mais ajoute que les affaires faites durant la période des fêtes sont importantes pour les finances. C'est un «désastre» quand on dépend autant de la météo, déplore-t-il. Si nécessaire, une demande de chômage partiel sera déposée en janvier.

Et ça va continuer jusqu'à quand ce temps tiède?

S'il fait actuellement beaucoup trop chaud pour la saison en Suisse, c'est à cause de l'air doux en provenance de l'Atlantique et de la Méditerranée, a expliqué lundi à Keystone-ATS, Michael Eichmann, météorologue chez Meteonews. Selon lui, la situation persistera au-delà de la fin de l'année. Les régions de basse altitude devront donc encore attendre avant de se parer de blanc. Il est certes possible qu'un petit tapis neigeux apparaisse mardi matin sur les webcams des domaines skiables de basse altitude, mais il fondra rapidement, selon Hans Eichmann.

Au contraire, aux Etats-Unis 👇 Vidéo: watson

MétéoSuisse rappelait, dimanche sur son site internet, que la douceur de Noël cette année ne contraste pas vraiment avec celle des dernières années qui ont pour la plupart été marquées par des températures largement au-dessus de la norme saisonnière. Et de préciser qu'il faut remonter à 2010 pour trouver un Noël blanc en plaine avec des températures en dessous de la norme.

Depuis quand fait-il (trop) chaud à Noël?

Le redoux de Noël est plutôt récent à l'échelle climatologique et ne s'observe que sur les dernières décennies, indique MétéoSuisse. Lorsque l'on regarde les températures de décembre sur la période 1864-2021, la courbe baisse de manière relativement régulière du début à la fin du mois, sans pic à Noël.

L'instance météorologique avait aussi annoncé, il y a quelques jours, qu'il est clair que la Suisse connaîtra en 2022 l'année la plus chaude depuis le début des mesures en 1864. Elle s'attend à une température annuelle moyenne de 7,4 degrés, soit 1,6 degré de plus que la moyenne des 30 dernières années. (jah/ats)