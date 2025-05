Nestlé mise sur cette star pour vous vendre du café de vieux

Nescafé, la marque sœur de l'entreprise de capsules Nestlé, va désormais coopérer avec un influenceur qui bat des records sur les réseaux sociaux.

Benjamin Weinmann / ch media

L'année prochaine marquera les 20 ans de collaboration entre George Clooney et Nespresso. La star hollywoodienne prête son image au système de capsules avec le célèbre slogan «What else?». Par contre, la marque sœur Nescafé, connue pour son café soluble, a manqué jusqu’à présent de glamour.

Laurent Freixe, directeur général de Nestlé, entend bien changer cela. Le géant de l’agroalimentaire basé sur les rives du Léman lance un nouveau partenariat publicitaire avec la star américaine des réseaux sociaux Zach King, célèbre pour ses vidéos d’illusions numériques. Il s’agit du tout premier influenceur d’envergure mondiale engagé par Nescafé, précise Nestlé.

Et voici 👇 Vidéo: watson

A travers cette initiative, Freixe espère notamment séduire une clientèle plus jeune. Car pour beaucoup, le nom Nescafé évoque encore avant tout le café servi chez les grands-parents. Et ce, alors même que la marque représente depuis des décennies un pilier essentiel et stable du groupe – indépendamment de l’essor des capsules.

Zach King. Image: Nestlé

Le patron de Nestlé mise sur l’innovation chez Nescafé

De plus, Freixe a exprimé à plusieurs reprises aux médias et aux analystes sa conviction du succès des nouveaux produits Nescafé. Il s'agit notamment de concentrés de café qui permettent de préparer soi-même des boissons froides à base de café.

George Clooney bosse pour Nestlé depuis plus de 20 ans. Image: Nestlé

C'est donc au tour du magicien Zach King de jouer de sa magie. Nestlé souligne que le Californien a plus de 185 millions de followers sur les réseaux sociaux et qu'il détient même le record de la vidéo Tiktok la plus regardée avec 2,2 milliards de vues. Elle date de 2022 et on peut y voir King en train de voler sur un balai Harry Potter.

La vidéo en question 👇 Vidéo: watson

Nestlé écrit que ses arts du spectacle sont particulièrement appréciés par les personnes âgées de 18 à 24 ans. Le partenariat comprend des vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi des spots publicitaires à la télévision. La campagne sera d'abord lancée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, puis à l'échelle mondiale. Le coût de cet engagement magique pour Nestlé n'est pas connu.

Ce n'est pas la première fois que King entre en contact avec la Suisse. L'année dernière, il a fait sensation en ligne avec des vidéos d'illusion tournées à Lucerne et à Genève.

traduit de l'allemand par Anne Castella