Un pilote — ami du propriétaire — et ses quatre passagers se trouvaient alors sur «Aquaneuch». Tous portaient un gilet de sauvetage et ont pu être secourus. L'un d'entre eux a même rejoint le rivage à la nage.

Deux semaines plus tard, c'est à nouveau ArcInfo qui donne des nouvelles de l'engin. Mais il lui incombe la lourde tâche d'annoncer qu'«Aquaneuch» n'est plus: le bateau a chaviré dimanche .

Foire du Valais: des antispécistes déposent plainte contre les combats de vaches

L'association Ecologie et Altruisme a déposé une dénonciation pénale pour atteinte à la dignité animale auprès du ministère public valaisan à la suite d'un combat de reines à Martigny.

Les membres de l'association Ecologie et Altruisme s'opposent aux combats de vaches gestantes. Début octobre, ces activistes antispécistes ont manifesté à l'occasion d'un combat de reines à Martigny (VS), puis annoncé via un communiqué avoir saisi la justice. «Ecologie et Altruisme a bien déposé une dénonciation pénale pour atteinte à la dignité animale», a confirmé jeudi à Keystone-ATS le ministère public du canton du Valais.