A Neuchâtel, la Fête des vendanges bat son record de fréquentation

L'Oktoberfest, sa culture et ses traditions en 18 images et gifs🍻

Sacrifier les femmes pour sauver l'AVS: vous n'aviez rien de mieux à proposer?

Le 25 septembre, le peuple helvétique a voté sur la réforme de l'AVS. Pour renflouer les caisses de l'assurance sociale. Sous ses aspects égalitaires, elle ne règle pas le problème de fond.

C'était l'objet le plus disputé. Ce 25 septembre, le peuple suisse a voté «oui» sur la réforme de l'AVS. Pourquoi? Parce que, selon la Confédération, d'ici 10 ans, il manquera 18,5 milliards de francs pour financer notre premier pilier. Un déficit dû à l'évolution démographique (l'espérance de vie des gens s'allonge, et avec elle, la durée des prestations) et à l'arrivée en masse à la retraite des baby-boomers (les personnes nées entre 1943 et 1960). Résultat: il y aura un déséquilibre avec le nombre d'actifs qui cotisent.