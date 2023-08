A La Chaux-de-Fonds les toits ne seront pas réparés avant les neiges

Les travaux de sécurisation des toitures ravagés par la tempête du 24 juillet dernier sont terminés dans la ville des Montagnes neuchâteloises.

L'armée a aidé à sécuriser les toitures Keystone

Les travaux de sécurisation des éléments de toiture, à la suite de la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds, se sont terminés mardi soir. Plus de mille interventions ont été effectuées par les sapeurs-pompiers, en collaboration avec l'armée suisse et des partenaires privés.

La fin des opérations de déblaiement et de sécurisation des bâtiments marque «la sortie de la période de crise qui a suivi, pendant un mois, la tempête du 24 juillet» dans les Montagnes neuchâteloises, ont indiqué mercredi la Ville et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP).

Désormais les propriétaires sont responsables

Bien que les travaux de réparation n'en soient qu'à leurs débuts et dureront encore de nombreux mois, cette étape constitue le retour à une certaine «normalité», en particulier en ce qui concerne la responsabilité des propriétaires de bâtiments, peut-on lire dans le communiqué. Dès à présent, chaque propriétaire est responsable des dommages causés par tout élément, tuile ou partie de ferblanterie par exemple, qui pourrait se détacher et tomber du toit.

De nombreux toits ont été bâchés et font l'objet de mesures de protection provisoire. «Il est d'ores et déjà certain que tous ne pourront pas être remis en état de façon définitive avant les premières neiges», peut-on lire dans le communiqué. En prévision de l'hiver, l'ECAP recommande aux propriétaires de s'assurer que les bâchages effectués résisteront aux conditions hivernales et que des mesures adéquates sont prises afin d'éviter que la neige ne tombe des toits.

En lien avec la tempête, de nombreux arbres doivent encore être élagués et les forêts sont instables et dangereuses. «De ce fait, certains parcs publics et sentiers pédestres restent fermés», a précisé la Ville. (jah/ats)