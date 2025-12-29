en partie ensoleillé
Lobbywatch: ces élus suisses ne déclarent pas leurs revenus

KEYPIX - Eine Schweizer Fahne vor dem Bundeshaus an der Sichlete auf dem Bundesplatz, am Montag, 15. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
44% des membres du Parlement ne déclarent pas les revenus de leurs mandats dans des entreprises ou des associations.Keystone

Ces élus suisses ne déclarent pas tous leurs revenus

Selon un rapport de Lobbywatch, seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus. Ce sont les élus du PLR qui manquent le plus de transparence.
29.12.2025, 09:0029.12.2025, 10:20

Près de la moitié des parlementaires suisses gardent le silence sur leurs revenus annexes. Selon un nouveau rapport de Lobbywatch, 44% des membres du Parlement ne déclarent pas les revenus de leurs mandats dans des entreprises ou des associations.

Seuls 27% déclarent tous leurs revenus annexes, selon le rapport de transparence 2025 de l'association Lobbywatch publié lundi.

Faute de courage politique, les élus suisses se cachent derrière le peuple

Dans l'ensemble, la transparence stagne ainsi au niveau de la dernière enquête de début 2024: 42% des parlementaires ne déclaraient alors pas de revenus annexes.

Dans le nouveau rapport, Lobbywatch fait toutefois pour la première fois la distinction entre la transparence totale (tous les revenus sont publiés) et la transparence partielle (seules certaines rémunérations sont déclarées). La nouvelle méthodologie montre que seule une minorité est vraiment totalement transparente, écrit Lobbywatch.

Des progrès pour l'UDC

Parmi les groupes parlementaires, les Vert-e-s font preuve de la plus grande transparence: 68% de leurs membres déclarent tous leurs revenus. Pour le PS, qui suit en deuxième position, c'est encore une bonne moitié (51%). Selon Lobbywatch, la transparence du PS et des Vert'libéraux a diminué.

En revanche, l'UDC est devenue plus transparente et se situe au même niveau que le Centre. Le PLR reste en queue de peloton: aucun membre ne publie tous ses revenus et seul un sur trois déclare une partie de ses rémunérations.

«Non, les salaires des fonctionnaires ne sont pas trop élevés»

Le Conseil national, avec 58% de membres partiellement transparents, est plus enclin à fournir des informations que le Conseil des Etats (48%). En ce qui concerne la transparence totale, les taux sont faibles dans les deux Chambres.

Selon le rapport, les femmes sont plus transparentes que les hommes: un tiers des femmes parlementaires publient toutes leurs rémunérations, contre seulement un quart des hommes.

Pour réaliser ce rapport, Lobbywatch a demandé, durant l'été 2025, à tous les parlementaires fédéraux de rendre publics leurs revenus. (jzs/ats)

