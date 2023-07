La section locale du Parti libéral-radical se montre très véhémente au sujet du nouvel aménagement de la gare de Neuchâtel. watson / dr

Le PLR est en colère contre l'aménagement de la gare de Neuchâtel

Le PLR de la Ville de Neuchâtel apprécie peu la «zone de rencontre» de la gare. Dans une lettre incendiaire, il dit sa colère et critique l'élu vert'libéral en charge du projet. Une pétition de 800 signatures contre le nouvel aménagement a déjà été transmise à la chancellerie.

La contestation liée au nouvel aménagement de la place de la gare de Neuchâtel prend de l'ampleur. Partie d'un post Facebook, cette grogne a été relayée par un article de watson, recueillant notamment les inquiétudes des riverains.

C'est désormais au tour de la section libérale-radicale de publier un communiqué incendiaire à l'encontre du responsable du projet, transmis à la rédaction de watson.

Un extrait de la lettre: Le PLR Commune de Neuchâtel y va plutôt fort dans son communiqué.

Dans son texte, le parti accuse nommément l'élu vert'libéral Mauro Moruzzi et indique l'avoir «alerté sur les incohérences, les perturbations et finalement les dangers liés à son projet». «Malgré ces appels à une réflexion plus cohérente», voici ce qu'en pense le PLR:

«Le réaménagement a été mené à la hussarde» PLR de la commune de Neuchâtel

Une pétition de 800 signatures

Les élus du parti n'y vont pas de main morte: «Les commerçants, les usagers, les voyageurs même contestent la validité de ce réaménagement à la fois contradictoire, incommode et contre-productif».

La lettre demande ainsi à «entendre, mais surtout écouter la population neuchâteloise». Comprenez: revenir en arrière sur l'aménagement de la zone. Et de rappeler qu'une «pétition de 800 signatures a même été déposée à cet effet à la chancellerie de la Ville».

Dans ses arguments, le PLR local évoque la grogne des usagers et des voyageurs, mais aussi de La Poste, qui «voit sa clientèle fortement réduite» et dont «la baisse significative d'activité peut s'avérer contre-productive». Les élus de la droite libérale, inquiète que l'espace se transforme en point de deal, demandent que «la sécurité et l'ordre soient rétablis autour de la gare, pour éviter ainsi un nouveau lieu lié au trafic de drogue».

«Pour les voies d'accès à la gare, il importe aux yeux du PLR de prévoir des places de stationnement de courte durée en surface, à la fois pour les voyageurs qui sont déposés avec leurs bagages et pour ceux qui sont attendus, ainsi que pour les commerçants, restaurateurs et hôteliers de la place.» PLR Commune de Neuchâtel

(acu)