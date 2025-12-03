La motion anti-puffs passe largement au Grand Conseil neuchâtelois. Image: Shutterstock

Plusieurs cantons romands s'attaquent à ce «véritable fléau»

Après Valais et Genève, Neuchâtel vote à son tour l’interdiction des puffs, invoquant risques sanitaires pour les jeunes et impact environnemental.

Après plusieurs autres cantons romands, Neuchâtel veut à son tour interdire la vente des cigarettes électroniques jetables (puffs). Les députés ont accepté mardi une motion de la commission santé en ce sens.

Le texte a été approuvé par 70 oui, 27 non et 3 abstentions. Des députés PLR et l'UDC s'y sont opposés, en expliquant que la législation neuchâteloise ferait doublon, vu que la question sera réglée au niveau fédéral.

Où est le problème?

Selon la commission, les cigarettes électroniques jetables, appelées puffs, posent des risques accrus de dépendance et de problèmes pulmonaires chez les jeunes utilisateurs. On peut lire dans le texte:

«Sur le plan environnemental, les puffs sont un véritable fléau»

Elles contiennent des batteries au lithium, difficiles à recycler, ainsi que d’importantes quantités de plastique.

Le Grand Conseil neuchâtelois a aussi accepté un rapport de la commission santé. Ce dernier modifie la loi sur le commerce pour que des achats-tests puissent être effectués dans le domaine. La loi sur la santé a été aussi changée pour intégrer les interdictions de fumer des cigarettes électroniques aux espaces fermés et aux espaces extérieurs immédiats des écoles et des lieux accueillant des enfants.

Ailleurs en Suisse aussi

Le Valais a déjà interdit la vente des puffs. Cette mesure, qui est entrée en vigueur le 1er novembre, a été contestée par une multinationale qui vend des cigarettes, au Tribunal fédéral.

a déjà interdit la vente des puffs. Cette mesure, qui est entrée en vigueur le 1er novembre, a été contestée par une multinationale qui vend des cigarettes, au Tribunal fédéral. A Genève , l'interdiction de la vente des puffs, votée par le Grand Conseil en août dernier, va être appliquée et contrôlée par les autorités. La justice a rejeté l'effet suspensif qui avait été demandé par des recourants.

, l'interdiction de la vente des puffs, votée par le Grand Conseil en août dernier, va être appliquée et contrôlée par les autorités. La justice a rejeté l'effet suspensif qui avait été demandé par des recourants. Jura et Berne sont aussi favorables à une interdiction. Une motion en ce sens a aussi été adoptée par le Parlement fédéral en juin. Une adaptation de la loi fédérale est attendue, mais pourrait prendre du temps.

Un autre produit limité: la snus

Les députés ont aussi approuvé une motion d'Aurélie Gressot (POP), demandant une régulation stricte, voire une interdiction, de la vente des sachets de nicotine ou «snus». Le texte a obtenu une égalité de voix (46 oui, 46 non et 7 abstentions) mais la voix prépondérante du président Emile Blant (Vert-e-s) a permis que le texte soit accepté.

