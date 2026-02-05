bien ensoleillé
Le restaurant suisse Le Trianon a été brutalement fermé

Ce resto étoilé romand a disparu brutalement

Que se passe-t-il à la table de l'hôtel Mirador au Mont-Pèlerin? Gault et Millau révèle ce jeudi que cette adresse étoilée a non seulement fermé, mais que son site internet est inaccessible et que le chef n’a «plus accès à ses emails».
05.02.2026, 14:58

Ce n’est pas courant qu’une adresse réputée disparaisse du jour au lendemain. Restaurant fermé, réservation impossible, site internet inaccessible, comme si le Trianon s’était purement et simplement volatilisé. C’est Gault et Millau qui révèle, ce jeudi, cette énigmatique affaire.

Le Trianon, auréolé d’une étoile, est la table de l’hôtel Mirador, hissé sur les hauts de Vevey, au Mont-Pèlerin. Son chef? Le Toulousain Thomas Perez, dont «la cuisine se distingue par ses ingrédients frais de qualité, sa présentation soignée et ses saveurs équilibrées et raffinées», nous rencarde le Guide Michelin.

Ce resto lausannois est dingue, mais qui osera y aller?

Or, le chef en question semble avoir été récemment privé de ses fourneaux, mais pas que. Contacté par Gault et Millau, Thomas Perez est introuvable et une réponse automatique renforce le mystère:

«Je suis actuellement absent et n’ai pas accès à mes e-mails jusqu’à nouvel ordre»

Le média révèle également dans son article que le Mirador Resort & Spa, «propriété du groupe chinois Citychamp Dartong depuis 2016», n’a plus de directeur. Sur LinkedIn, Jérémie Laurent serait «désormais à l'Hôtel d'Angleterre Genève depuis le 1er février 2026».

Egalement contactés par le guide gastronomique, les propriétaires confirment que «le Trianon est fermé jusqu’à nouvel ordre», annoncent que «l’hôtel est actuellement en train d’ajuster sa structure de gestion» et assurent que «Thomas Perez est toujours sous contrat».

(fv)

La directrice de la Comédie de Genève recourt contre la décision de la Fondation d'art dramatique (FAD) de ne pas reconduire son mandat qui se termine en juin 2027. Séverine Chavrier a aussi déposé une plainte pénale en janvier, estimant être victime d'une cabale.
L’article